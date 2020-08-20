Касторовое масло для роста ресниц - работает ли?

Так помогает ли в стимулировании роста ресниц? (Спойлер: нет)

Со стороны науки - никаких подтверждений этому факту нет, пишет издание.

У этого масла есть другой положительный эффект, который может помочь в борьбе с травматичным воздействием на ресницы (например, от тяжелых слоев туши, щипцов для завивки, наращивания и попыток стереть водостойкий макияж).

Дело в том, что касторовое масло образует липидный барьер вокруг каждой реснички и практически выступает в качестве кондиционера для волос, увлажняя и питая ресницы. Так масло делает их более устойчивыми к механическим повреждениями. Стимулировать рост новых волосков это масло не может, но снизить риск их выпадения - запросто!

Что тогда поможет?

Единственным средством, которое современная наука смогла признать эффективным для роста волос, являются пептиды. Это молекулы, которые состоят из аминокислот и выполняют в организме строительную функцию. Они часто присутствуют в составе косметики как для лица и тела, так и для волос.

Если вы хотите отрастить длинные, густые, здоровые ресницы, то лучше отдать предпочтение средствам, в составе которых есть пептиды и натуральные масла (то же касторовое или репейное). Белковые молекулы стимулируют рост волос, а масла смогут защитить их от губительных механических повреждений.