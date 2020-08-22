Одна невероятно дорогая авария в Швейцарских Альпах

Эту аварию можно смело отнести к категории "лакшери". Дорогу не поделили владельцы двух элитных автомобилей. В Швейцарии новенький гиперкар Bugatti Chiron столкнулся с кабриолетом Porsche 911. Инцидент случился на горном перевале Сен-Готард в Швейцарских Альпах.
По сообщению местных СМИ, два дорогих европейских спорткара застряли за тихоходом – по узкой дороге двигался дом на колесах. За ним следовал Mercedes C-класса, после – Porsche 911. Последним "плелся" Bugatti Chiron, водитель которого решил обогнать колонну. Но сделать ему это не удалось – когда он уже опережал Porsche, водитель немецкого кабриолета тоже резко вырулил для обгона на полосу встречного движения.
В итоге Chiron врезался в задок 911, а затем и в дом на колесах. 911 при этом "догнал" Mercedes. Кроме того, машины зацепили каменные столбики с краю дороги.
Судя по снимкам, больше всех пострадал 911, который "вызвался на бой" с оградой. Но не исключено, что за ремонт Bugatti накапает большая сумма.
Общий ущерб от ДТП оценивается в 3,5 миллиона евро.
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