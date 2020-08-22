Одна невероятно дорогая авария в Швейцарских Альпах

По сообщению местных СМИ, два дорогих европейских спорткара застряли за тихоходом – по узкой дороге двигался дом на колесах. За ним следовал Mercedes C-класса, после – Porsche 911. Последним "плелся" Bugatti Chiron, водитель которого решил обогнать колонну. Но сделать ему это не удалось – когда он уже опережал Porsche, водитель немецкого кабриолета тоже резко вырулил для обгона на полосу встречного движения.