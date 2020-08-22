Подгузник в крови: в России повторно оправдали мужчину по делу о насилии над дочерью

Об этом сообщила региональная прокуратура. Суд признал Кукушкина виновным по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил к восьми месяцам исправительных работ.

ФОТО: KAZANFIRST

Суд освободил его от наказания, зачтя время, которое он провел под домашним арестом.

Прокуратура Татарстана, просившая приговорить Кукушкина к 14 годам колонии, намерена обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что 27 октября 2019 года мужчина остался дома с тремя детьми, его младшей дочери было полтора года. В 11 вечера он позвонил жене и сообщил, что у девочки началось сильное кровотечение. По данным "Вечерней Казани", он до последнего не хотел вызывать скорую помощь.

По настоянию матери ребенка отвезли в Центральную республиканскую больницу, где у девочки обнаружили травмы, характерные для изнасилования, ей потребовалась хирургическая помощь.

Медики сообщили о произошедшем в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчине грозил срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах рассказал, что на допросах мужчина отрицал свою вину и говорил, что случайно ранил половые органы дочери, когда менял ей подгузник.

Однако на одном из заседаний суда он признался, что выместил на ребенке злость после ссоры с женой. "Просто психанул", - передает слова подсудимого "Вечерняя Казань".

Его адвокат Салават Раупов также объяснял KazanFirst, что "умысла никакого не было". В результате тогда суд решил, что у мужчины не было цели удовлетворить сексуальное желание и в его действиях нет состава преступления.

Изначально жена не поддерживала Кукушкина - она написала на него заявление в полицию о причинении вреда здоровью дочери, однако позже настрой женщины переменился, и она стала выступать на стороне супруга.

СМИ утверждают, что жена осужденного вновь вернулась к нему после того, как мужчина пришел на день рождения дочери несмотря на запрет на общение с семьей. После разрешения конфликта между парой интересы девочки стали представлять в суде органы опеки.

Кукушкин прошел проверку у психиатров - признаков педофилии у него не выявили, однако врачам удалось найти легкую умственную отсталость и алкогольную зависимость.

Кроме того, в телефоне у мужчины нашли ссылки на порнографические сайты и ролик с обзором товаров интим-магазина. Жена также подчеркнула, что смотрела все эти материалы вместе с супругом. Результаты следствия оглашались в суде, но судья посчитал нормальным интерес к порно-сайтам у взрослого мужчины.