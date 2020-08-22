Подгузник в крови: в России повторно оправдали мужчину по делу о насилии над дочерью

В середине августа Городской суд Бугульмы в Татарстане повторно оправдал 27-летнего местного жителя Сергея Кукушкина, которого обвиняли по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
Об этом сообщила региональная прокуратура. Суд признал Кукушкина виновным по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил к восьми месяцам исправительных работ.
Суд освободил его от наказания, зачтя время, которое он провел под домашним арестом.
Прокуратура Татарстана, просившая приговорить Кукушкина к 14 годам колонии, намерена обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что 27 октября 2019 года мужчина остался дома с тремя детьми, его младшей дочери было полтора года. В 11 вечера он позвонил жене и сообщил, что у девочки началось сильное кровотечение. По данным "Вечерней Казани", он до последнего не хотел вызывать скорую помощь.
По настоянию матери ребенка отвезли в Центральную республиканскую больницу, где у девочки обнаружили травмы, характерные для изнасилования, ей потребовалась хирургическая помощь.
Медики сообщили о произошедшем в полицию.
Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчине грозил срок от 12 до 20 лет лишения свободы.
Источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах рассказал, что на допросах мужчина отрицал свою вину и говорил, что случайно ранил половые органы дочери, когда менял ей подгузник.
Однако на одном из заседаний суда он признался, что выместил на ребенке злость после ссоры с женой. "Просто психанул", - передает слова подсудимого "Вечерняя Казань".
Его адвокат Салават Раупов также объяснял KazanFirst, что "умысла никакого не было". В результате тогда суд решил, что у мужчины не было цели удовлетворить сексуальное желание и в его действиях нет состава преступления.
Изначально жена не поддерживала Кукушкина - она написала на него заявление в полицию о причинении вреда здоровью дочери, однако позже настрой женщины переменился, и она стала выступать на стороне супруга.
СМИ утверждают, что жена осужденного вновь вернулась к нему после того, как мужчина пришел на день рождения дочери несмотря на запрет на общение с семьей. После разрешения конфликта между парой интересы девочки стали представлять в суде органы опеки.
Кукушкин прошел проверку у психиатров - признаков педофилии у него не выявили, однако врачам удалось найти легкую умственную отсталость и алкогольную зависимость.
Кроме того, в телефоне у мужчины нашли ссылки на порнографические сайты и ролик с обзором товаров интим-магазина. Жена также подчеркнула, что смотрела все эти материалы вместе с супругом. Результаты следствия оглашались в суде, но судья посчитал нормальным интерес к порно-сайтам у взрослого мужчины.
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