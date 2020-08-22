В США нашли дом со стеной всего 0,9 метра. В нем помещаются не только кухня и гостиная

В начале августа пользователь TikTok опубликовал видео, в котором показал странный особняк, больше похожий на узкий коридор со стенами, потолком и окнами. В ролике блогер назвал недвижимость skinny house (тощий дом), но никакой дополнительной информации о необычном строении не дал.

Видео быстро стало вирусным, и пользователи сами разыскали дом из ролика.

Оказалось, что он находится в Дирфилде (пригород Чикаго, штат Иллинойс, США) и уже успел прославиться в июне этого года, когда владельцы выставили его на продажу. Тогда здание получило прозвище "дом-торт", поскольку по форме оно напоминает треугольный кусочек разрезанного десерта.

Блогер слукавил и показал здание лишь с одной (самой узкой) стороны, хотя на самом деле дом не такой уж и маленький. Как пишет издание Insider, его площадь составляет 148 квадратных метров, а вот его самая узкая часть действительно впечатляет - всего 0,9 метра.

В коттедже есть две спальни, две ванных комнаты, просторная кухня, совмещенная с гостиной, и даже небольшая гардеробная. А своей странной треугольной формой дом обязан особенностям участка, на котором он стоит.

"Дом-торт" продается за 300 тысяч долларов.