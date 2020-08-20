В Латвии продолжает сокращается рождаемость

В июле зарегистрировано 1566 новорожденных, что на 16,3% или 305 детей меньше, чем в июле 2019 года.

За семь месяцев этого года в Латвии умерли 16 288 человек, что на 2,4% или 402 меньше, чем за соответствующий период 2019 года. В июле 2020 года зарегистрировано 2215 смертей, что на 5% или 117 меньше, что в июле прошлого года.

Таким образом, за семь месяцев этого года количество умерших на 5817 человек превысило число новорожденных. В июле число умерших превысило число новорожденных на 649 человек.

За семь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5095 браков, что на 23,2% или 1541 брак меньше, что за соответствующий период прошлого года. В июле этого года зарегистрировано 1516 браков, что на 20,5% или 390 браков меньше, чем в июле 2019 года.

Согласно предварительным данным, в Латвии на 1 августа 2020 года проживало 1,9 млн жителей.