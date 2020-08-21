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Открытый разговор с открытым геем: попытки с девушкой, двоеженство, откуда дети и не только
Автор YouTube-канала "Нежный редактор" Татьяна Мингалимова вместе со своими подругами-соведушими Ксюшей Дукалис, Кариной Истоминой и Таней Стариковой после серии весьма удачных "карантинных версий" программы сняли новый выпуск, который заслужил неменьшую похвалу пользователей соцсетей.
Воспользовавшись замечательной летней погодой, девушки устроили пикник на природе и пригласили на него Карена Шаиняна - одного из немногих журналистов, который ведет YouTube-канал на ЛГБТ-тематику, к тому же не скрывает свою сексуальную ориентацию. Даже неожиданно начавшийся дождь не испортил душевную атмосферу встречи - компания просто переместилась под шатер и продолжила беседу. Подруги, как всегда, не стеснялись задавать откровенные вопросы, чем ничуть не смутили своего гостя.
По словам самого Карена, его шоу Straight Talk With Gay People ("Открытый разговор с веселыми людьми") от всего, что есть в Рунете, отличают две вещи:
герои Straight Talk известны не только в России, но и во всем мире, и все они - открытые геи, лесбиянки, бисексуалы или трансы.
Это писатели, музыканты, спортсмены, известные дизайнеры - в общем, люди, которые создают окружающую нас жизнь и культуру.
Как признался журналист, ему очень хочется вернуть слову "гей", которое сейчас у нас ассоциируется с борьбой, притеснением, состраданием ("и это все правда, как бы есть проблемки"), его первоначальное значение - "радостный", потому что, как ему кажется, гей-жизнь - она веселая.
Откуда у гея двое детей?
Карен рассказал, что у него нет никаких романтических историй с женщинами уже с 16 лет, а свадьба была "скорее, по приколу", потому что у них уже был ребенок, о котором они договорились с подругой.
Ведущие ничего не поняли, и тогда герой уточнил: "У меня двое детей, оба ребенка - это дети, о которых мы договорились с моими подругами (с одной и с другой) в разное время. Там большая разница между детьми - старшему уже десятый год, а маленькому еще нет двух. И вот со старшим, когда он родился и там были какие-то обстоятельства, мы решили - а почему бы нам не пожениться? Это будет полезно для него".
По словам Карена, это было связано с вопросом гражданства, еще с какими-то юридическими вещами, но они никогда не жили вместе, они просто друзья, более того - живут в разных странах.
"Ей хотелось ребенка, мне хотелось ребенка, мы оба - гомосексуальные люди", - отметил Карен, добавив, что то же самое может сказать о своих отношениях с матерью второго ребенка.
"У нас не было секса. Просто в пробиоку", - одъяснил Карен подругам.
Ну а свадьба - это было шоу, костюмированный маскарад, на который собрались друзья, и в наряде невесты на нем, к слову, была вовсе не невеста.
Самое смешное, по словам Карена, что это было в тот момент, когда он был уже в браке со своим парнем, так что в какой-то момент он был двоеженцем.
Попытки с девушкой
"Я очень поздно лишился девственности - мне было 17 лет. Честно говоря, я так об этом мечтал уже действительно задолго до этого. (…) Я делал все, что мог, я влюблялся в девчонок, и с одной из них, которая хотела чего-то большего, мы даже пытались, но ничего не получилось. У меня всего один раз в жизни был секс с женщиной, и это было как-то нелепо. (…)
Мы каим-то логическим образом оказались в постели, и я даже как-то напрягся, чтобы что-то получилось, но кончить я не смог", - честно признался Карен.
"Это было фиаско. Нет, все стояло, но просто не было никакого удовольствия", - добавил он.
Реакция родителей
Со слов Карена, мама очень переживала. Отцу же он все это рассказал, когда у него уже родился ребенок.
"Поскольку они разводились, это нужно было делать как-то сепаратно. С мамой я поговорил, когда уезжал из дома. Она горевала очень, потому что боялась за меня, это всегда доминантно. Нет, есть сумасшедшие родители, которые там... ты грешник, извращенец и вот это все. А вменяемые родители-гомофобы обычно в полном смысле слова переживают, что ребенок сопьется, будет обязательно ВИЧ, не будет детей, несчастья, беды, пожар, наводнение…
Потом мама (...) увидела, что моя жизнь складывается, вроде, не так, что "у подъезда водку пью и под забором", и как-то потихоньку начала теплеть.
(…) Через год-полтора она уже прекрасно дружила с моими парнями, которые появлялись у нас в гостях. Все было хорошо и прям классно", - рассказал Карен.
В ходе разговора с подругами журналист поделился смешными историями из жизни и рассказал еще много интересного - о том, как он познакомился с первым парнем, почему звездные геи "не выходят из шкафа", как он воспитывает детей, как люди решаются на каминг-аут, а также признался, что между геями существует неприязнь, и порассуждал на тему осуждения ЛГБТ-культуры, религии и законов.
Подписчики в комментариях похвалили подруг за удачный формат непринужденной беседы на природе, но в первую очередь отметили достоинства их собеседника: "Классный и открытый гость", "Не смягчает факты и говорит прямо, даже если это может бросить тень на него", "Человек, достойный огромного уважения, один выпуск о геях в Чечне чего стоит",
"И гость, и тема, которые действительно интересны! Пока что лучший из мужского сезона", "Какой потрясающе образованный, интеллигентный и интересный гость. Девочки, браво!",
"Наконец-то продвинутый гость-мужчина, которого я ждала, с развитым эмоциональным интеллектом. Карен - это огонь! Очень уважаю его деятельность", "Умный, классный, какой-то очень светлый гость. И сам выпуск очень уютный, летний. Как на пикнике с друзьями посидела. Спасибо, девчонки!".
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(Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!)
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