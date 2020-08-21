Открытый разговор с открытым геем: попытки с девушкой, двоеженство, откуда дети и не только

Воспользовавшись замечательной летней погодой, девушки устроили пикник на природе и пригласили на него Карена Шаиняна - одного из немногих журналистов, который ведет YouTube-канал на ЛГБТ-тематику, к тому же не скрывает свою сексуальную ориентацию. Даже неожиданно начавшийся дождь не испортил душевную атмосферу встречи - компания просто переместилась под шатер и продолжила беседу. Подруги, как всегда, не стеснялись задавать откровенные вопросы, чем ничуть не смутили своего гостя.

По словам самого Карена, его шоу Straight Talk With Gay People ("Открытый разговор с веселыми людьми") от всего, что есть в Рунете, отличают две вещи:

герои Straight Talk известны не только в России, но и во всем мире, и все они - открытые геи, лесбиянки, бисексуалы или трансы.

Это писатели, музыканты, спортсмены, известные дизайнеры - в общем, люди, которые создают окружающую нас жизнь и культуру.

Как признался журналист, ему очень хочется вернуть слову "гей", которое сейчас у нас ассоциируется с борьбой, притеснением, состраданием ("и это все правда, как бы есть проблемки"), его первоначальное значение - "радостный", потому что, как ему кажется, гей-жизнь - она веселая.

Откуда у гея двое детей?

Карен рассказал, что у него нет никаких романтических историй с женщинами уже с 16 лет, а свадьба была "скорее, по приколу", потому что у них уже был ребенок, о котором они договорились с подругой.

Ведущие ничего не поняли, и тогда герой уточнил: "У меня двое детей, оба ребенка - это дети, о которых мы договорились с моими подругами (с одной и с другой) в разное время. Там большая разница между детьми - старшему уже десятый год, а маленькому еще нет двух. И вот со старшим, когда он родился и там были какие-то обстоятельства, мы решили - а почему бы нам не пожениться? Это будет полезно для него".

По словам Карена, это было связано с вопросом гражданства, еще с какими-то юридическими вещами, но они никогда не жили вместе, они просто друзья, более того - живут в разных странах.

"Ей хотелось ребенка, мне хотелось ребенка, мы оба - гомосексуальные люди", - отметил Карен, добавив, что то же самое может сказать о своих отношениях с матерью второго ребенка.

"У нас не было секса. Просто в пробиоку", - одъяснил Карен подругам.

Ну а свадьба - это было шоу, костюмированный маскарад, на который собрались друзья, и в наряде невесты на нем, к слову, была вовсе не невеста.

Самое смешное, по словам Карена, что это было в тот момент, когда он был уже в браке со своим парнем, так что в какой-то момент он был двоеженцем.

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