"Европейская Венесуэла", или Сценарии будущего белорусской экономики

Как бы в ближайшие дни ни развивались события в Минске, очевидно, что созданная Александром Лукашенко экономическая модель себя исчерпала, сообщает российское издание Forbes со ссылкой на руководителей Arbat Capital Алексея Голубовича и Александра Орлова.
Как бы администрация Лукашенко ни управляла страной, необходимо понимать, что прежняя экономическая модель себя полностью исчерпала. Рост Беларуси полностью зависит от российского транзита и субсидий. Чтобы снизить эту зависимость, надо повысить роль государства в экономике и начать более тесное сотрудничество с другими партнерами, а именно - с Европейским союзом. В обоих случаях необходимо, чтобы к власти пришел "независимый кандидат".
"Оба сценария предполагают очень большие экономические реформы. Насколько они будут дружелюбными по отношению к рынку, станет понятно в ближайшие дни. Важно, что макроэкономическая ситуация в Беларуси и странах-партнерах существенно ухудшится. Чрезмерное нежелание Лукашенко учитывать интересы своей страны, а также иностранный бизнес может оказать негативное влияние на экономику", - пишут Голубович и Орлов.
Воздействие Covid-19 на экономику ощущается во всем мире. В Беларуси пандемия совпала с политическими проблемами и усилением контроля России, которая практически остановила транзит. Восстановление экономики будет сложной задачей, особенно если Лукашенко продержится у власти еще несколько месяцев. Санкции Евросоюза почувствуются довольно быстро.
Что нужно реформировать в первую очередь?
Внешняя торговля - по рыночным ценам и без контрабанды. В настоящее время доля России во внешней торговле Беларуси составляет 50% (41% белорусского экспорта и 56% импорта). На втором месте Европейский союз (32% экспорта и 20% импорта). Основными импортерами белорусских товаров в Европу являются Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Великобритания, Литва, Франция и Испания.
Если в отношении Беларуси не будут введены санкции и Лукашенко "отстранят от должности главнокомандующего экономикой", то потребуется решить ряд задач.
Во-первых, согласовать с Россией рыночные правила торговли в целом и положить конец различным скрытым соглашениям и методам, регулирующим поставки в Евразийском экономическом союзе. Также необходимо защитить права транзитных операторов путем прекращения непредвиденных сбоев транспортных потоков.
Белорусским компаниям должно быть разрешено приобретать энергоресурсы и сопутствующие услуги на специализированных аукционах, в которых могут участвовать не только российские компании, но и их белорусские дочерние предприятия.
Также необходимо прекратить поставку в Россию контрафактных белорусских товаров, а именно - ввоз в Россию товаров ЕС, которые выдаются за произведенные в Беларуси, что уже более пяти лет позволяет зарабатывать многим лояльным правительству Беларуси чиновникам.
Изменения должны начаться немедленно, потому что без них не удастся реформировать белорусскую экономику. Зависимость страны от внешних сил и неопределенность в бизнесе не позволяют частному предпринимательству нормально функционировать, что, в свою очередь, уже наносит ущерб экономике страны.
Промышленность и услуги: необходимо снизить налоги и отказаться от "государственного плана"
Сектор белорусской промышленности - это нечто уникальное. Его сложно сравнивать с российским, равно как и с аналогами в Европейском союзе. По производительности белорусский промышленный сектор сильно отстает от всех европейских стран. Одна из причин - искусственная занятость, но главная проблема - отсутствие инвестиций в технологии.
По мнению экспертов, основным приоритетом для Беларуси в ближайшие месяцы будет реформирование "планового" правительства путем ликвидации системы псевдокредитного финансирования, при которой государство контролирует цены, нечеткие субсидии и непрозрачное распределение ресурсов.
"Неэффективные организации необходимо ликвидировать и создать новые рабочие места в частном секторе. Именно это, а не полная приватизация, позволит Беларуси избежать резкого спада производства и массового роста безработицы", - написали в Forbes руководители Arbat Capital.
В течение первых нескольких лет реформ очень важно не допустить банкротства или исчезновения определенных секторов. Это относится к тем областям, которые существовали за счет тотальной и неэффективной монопольной системы, а также обеспечивали отсутствие оттока человеческого капитала, особенно в секторе ИТ.
Отмечается, что в энергетической сфере очень важно буде отказаться от монополизации и перейти на использование не только на российского, но и европейского регулирования стандартов. Беларуси необходимо либерализовать свой рынок электроэнергии, что позволит получать прибыль от экспорта энергоресурсов в Европейский союз и Украину. Эксперты также рекомендуют впустить на энергетический рынок новых игроков, например, из Скандинавских стран.
В модернизации нуждается и сфера машиностроения. В настоящее время российские компании в Беларуси производят различные автозапчасти по очень низкой цене. Поэтому без кардинального изменения этого сектора обеспечить его прибыльность в будущем будет очень сложно.
ИТ-бизнес, который особенно быстро развивается в Беларуси, нуждается в новых внешних стимулах "благодаря поддержке президента". Пока что страна не получила больших выгод от ИТ-индустрии (не считая создания игры World of Tanks).
Чтобы не потерять кадровый ресурс и снова попытаться сделать ИТ одним из ведущих секторов экономики, необходимо создать условия для привлечения иностранного капитала. Например, российский рынок остро нуждается в конкуренции в сфере ИТ, поэтому было бы выгодно инвестировать в новых интересных игроков рынка.
Также следует отметить, что капитализация бизнеса в Беларуси не происходила с 1990-х годов. ИТ-индустрия может не только выжить, но и ощутить уверенный рост, если к отрасли не будут применены санкции. Это может произойти, если в Беларуси сменится власть.
Сельское хозяйство: приватизация и умеренный протекционизм
Дотации аграрного сектора Беларуси являются примером "заботы власти о фермерах". Это происходило очень долгое время - еще со времен СССР. Тем не менее в связи с этой отраслью необходимо говорить о реализованном властью обмане, когда государство не оставляет селу средства на развитие и эффективное содержание колхозов. Единственные средства идут на содержание инфраструктуры и пенсионное обеспечение. Таким образом, Лукашенко достиг одной цели - лояльности электората. Однако с экономической точки зрения в этом секторе ничего не было сделано для повышения производительности, не говоря уже о частной собственности и инновациях.
Интересно, что значительный объем мясных и молочных продуктов (более 2 миллиардов долларов в год) и другой отечественной сельскохозяйственной продукции практически не поднял общенациональную пищевую промышленность, поскольку крупные и средние предприятия оставались под контролем государства, а вся "сверхприбыль" была фактически конфискована. Более двадцати лет работа, направленная исключительно на внутренний и российский рынок, не позволяла Беларуси создавать бренды, которые были бы известны, например, на рынках Европы.
Теперь государство должно решать проблемы не только c защитой местных компаний от "передачи их иностранцам", но и с сохранением их позиций на местном рынке. Продовольственный сектор тесно связан с сельскохозяйственным, который может быть одной из опор белорусской экономики, если не будет конкуренции со стороны Востока и Запада.
Финансовый сектор и полное изменение правил игры
Россия является для Беларуси не только крупным торговым партнером, но и главным кредитором на международной арене. Общий долг Беларуси показывает, что 63% ее кредитов поступают из России, 19% - из Китая и 18% - из различных западных стран.
Эксперты отмечают, что в финансовой сфере необходимо реформировать практически все - от либерализации банковского сектора, открытия рынка для иностранных финансовых институтов, снятия ограничений на потоки капитала и обменных курсов до полной реструктуризации работы Центрального банка Беларуси.
"Беларусь имеет возможность сделать большой шаг вперед в развитии финансовой сферы, перейдя от банковской системы, контролируемой государством, к системе, основанной на всех последних достижениях финансовых технологий", - заявили Голубович и Орлов.
Реализуя важные макроэкономические реформы, невозможно избежать роста инфляции (следует отметить, что она так и так возрастет), что станет настоящим испытанием для новой власти, так как именно в этот период у людей может возникнуть ностальгия по "старым хорошим временам, когда была стабильность". У этих рисков нет решений, но со временем реформы помогут экономике расти, а также привлекут иностранный капитал, который, в свою очередь, может стабилизировать курс белорусского рубля.
Следующим шагом будет создание частного фонда, чтобы привлечь капитал к частному сектору. Если его удастся увеличить за счет развития фондового рынка, фонд позволит всем каналам привлекать иностранные инвестиции, в то же время позволяя частному бизнесу получать рыночную капитализацию.
Если белорусскую экономику не реформировать в срочном порядке, ее ждет очень глубокая рецессия. Ведь еще до кризиса из-за Covid-19 и нынешних политических страстей в экономике Беларуси прогнозировалась стагнация.
Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2020 году Беларусь ожидает падение ВВП как минимум на 6%. Это пример классического кризиса платежного баланса, усугубляющегося зависимостью от единственного внешнеторгового партнера.
Если к этому прогнозу прибавить последствия политического кризиса и ситуацию с коронавирусом, было бы реалистично ожидать падения ВВП более чем на 10-12%, что может стать новым антирекордом для независимой Беларуси.
Вот почему в "европейской Венесуэле" даже в экономическом плане назрела революционная ситуация, когда "высший класс больше не может жить как обычно, а низший - не хочет жить как раньше", - заключают эксперты.
Фото: Протесты в Беларуси
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