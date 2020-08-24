"Европейская Венесуэла", или Сценарии будущего белорусской экономики

По мнению экспертов, основным приоритетом для Беларуси в ближайшие месяцы будет реформирование "планового" правительства путем ликвидации системы псевдокредитного финансирования, при которой государство контролирует цены, нечеткие субсидии и непрозрачное распределение ресурсов.

"Неэффективные организации необходимо ликвидировать и создать новые рабочие места в частном секторе. Именно это, а не полная приватизация, позволит Беларуси избежать резкого спада производства и массового роста безработицы", - написали в Forbes руководители Arbat Capital.

В течение первых нескольких лет реформ очень важно не допустить банкротства или исчезновения определенных секторов. Это относится к тем областям, которые существовали за счет тотальной и неэффективной монопольной системы, а также обеспечивали отсутствие оттока человеческого капитала, особенно в секторе ИТ.

Отмечается, что в энергетической сфере очень важно буде отказаться от монополизации и перейти на использование не только на российского, но и европейского регулирования стандартов. Беларуси необходимо либерализовать свой рынок электроэнергии, что позволит получать прибыль от экспорта энергоресурсов в Европейский союз и Украину. Эксперты также рекомендуют впустить на энергетический рынок новых игроков, например, из Скандинавских стран.

В модернизации нуждается и сфера машиностроения. В настоящее время российские компании в Беларуси производят различные автозапчасти по очень низкой цене. Поэтому без кардинального изменения этого сектора обеспечить его прибыльность в будущем будет очень сложно.

ИТ-бизнес, который особенно быстро развивается в Беларуси, нуждается в новых внешних стимулах "благодаря поддержке президента". Пока что страна не получила больших выгод от ИТ-индустрии (не считая создания игры World of Tanks).

Чтобы не потерять кадровый ресурс и снова попытаться сделать ИТ одним из ведущих секторов экономики, необходимо создать условия для привлечения иностранного капитала. Например, российский рынок остро нуждается в конкуренции в сфере ИТ, поэтому было бы выгодно инвестировать в новых интересных игроков рынка.

Также следует отметить, что капитализация бизнеса в Беларуси не происходила с 1990-х годов. ИТ-индустрия может не только выжить, но и ощутить уверенный рост, если к отрасли не будут применены санкции. Это может произойти, если в Беларуси сменится власть.

Сельское хозяйство: приватизация и умеренный протекционизм

Дотации аграрного сектора Беларуси являются примером "заботы власти о фермерах". Это происходило очень долгое время - еще со времен СССР. Тем не менее в связи с этой отраслью необходимо говорить о реализованном властью обмане, когда государство не оставляет селу средства на развитие и эффективное содержание колхозов. Единственные средства идут на содержание инфраструктуры и пенсионное обеспечение. Таким образом, Лукашенко достиг одной цели - лояльности электората. Однако с экономической точки зрения в этом секторе ничего не было сделано для повышения производительности, не говоря уже о частной собственности и инновациях.