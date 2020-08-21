Теперь самоизоляцию нужно соблюдать также по прилету из Германии и Лихтенштейна

Наступила пятница, а значит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новые данные о списке стран, после возвращения из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Сегодня, 21 августа, к списку стран, после возвращения из которых необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию, добавили Германию и Лихтенштейн.
❗️ Atgādinām, ka Valstu saslimstības rādītāju saraksts stājas spēkā ar rītdienu (22.08.2020 plkst. 00:00)!— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) August 21, 2020
❗️14 dienu pašizolācija jāievēro atgriežoties arī no Vācijas un Lihtenšteinas. pic.twitter.com/bzeTaIqYzh
С 22.08.2020 самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из следующих стран:
Люксембург, Румыния, Монако, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Исландия, Болгария, Ирландия, Греция, Испания, Австрия, Португалия, Мальта, Андорра, Хорватия, Швейцария, Чехия, Дания, Лихтенштейн, Польша, Кипр, Великобритания, Германия, Россия, Беларусь.
Согласно информации SPKC, за последние две недели 30% подтвержденных случаев Covid-19 были связаны с прибывшими из-за границы, остальные - это лица, которые были в тесном контакте с ними.
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