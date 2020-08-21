Пт, 21.08.2020
Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее. Евгений Кафельников, экс-теннисист, олимпийский чемпион

Теперь самоизоляцию нужно соблюдать также по прилету из Германии и Лихтенштейна

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Наступила пятница, а значит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новые данные о списке стран, после возвращения из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.  

Сегодня, 21 августа, к списку стран, после возвращения из которых необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию, добавили Германию и Лихтенштейн. 

С 22.08.2020 самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из следующих стран:

Люксембург, Румыния, Монако, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Исландия, Болгария, Ирландия, Греция, Испания, Австрия, Португалия, Мальта, Андорра, Хорватия, Швейцария, Чехия,  Дания, Лихтенштейн, Польша, Кипр, Великобритания, Германия, Россия, Беларусь.

Согласно информации SPKC, за последние две недели 30% подтвержденных случаев Covid-19 были связаны с прибывшими из-за границы, остальные - это лица, которые были в тесном контакте с ними.

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