Журналист TVNET Янис Вингрис получил награду за лучший репортаж

В категории "Аналитика/расследование" награду получила серия передачи Aizliegtais paņēmiens на LTV: "Операция: сигаретная мафия на Центральном рынке".

Редактором года стал главный редактор портала Delfi.lv Ингус Берзиньш.

В категории "Интервью" награду получила статья Ралфа Дравниекса Dvēsele putenī, опубликованная в журнале Klubs.

В категории общественно значимых проектов призы получили проект журналистки Latvijas Radio Эвии Унамы "Зона отчаяния" и акция LTV Dod pieci, а также проект журналистки Айи Кинци "Семья Линды, нуждающейся в паллиативном уходе: "Человеческого отношения заслуживает каждый".

Лучшим достижением региональной диаспоры была признана серия статей газеты Kurzemnieks: "Чтобы село не осталось без жителей".

В свою очередь в категории "Новые форматы" приз получил проект LTV "16+" Interneta Akadēmijas spēles.

В номинации "Журналистика на языке нацменьшинств" лучшей работой года стал проект "Побег'94" портала Rus.Delfi.lv.