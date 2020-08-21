Журналист TVNET Янис Вингрис получил награду за лучший репортаж

В пятницу, 21 августа, в Риге были вручены ежегодные награды Латвийской ассоциации журналистов - Izcilības balva 2019. Главный приз в номинации "Новость/Репортаж" получил журналист TVNET Янис Вингрис за серию материалов из Украины и Грузии.
В категории "Аналитика/расследование" награду получила серия передачи Aizliegtais paņēmiens на LTV: "Операция: сигаретная мафия на Центральном рынке".
Редактором года стал главный редактор портала Delfi.lv Ингус Берзиньш.
В категории "Интервью" награду получила статья Ралфа Дравниекса Dvēsele putenī, опубликованная в журнале Klubs.
В категории общественно значимых проектов призы получили проект журналистки Latvijas Radio Эвии Унамы "Зона отчаяния" и акция LTV Dod pieci, а также проект журналистки Айи Кинци "Семья Линды, нуждающейся в паллиативном уходе: "Человеческого отношения заслуживает каждый".
Лучшим достижением региональной диаспоры была признана серия статей газеты Kurzemnieks: "Чтобы село не осталось без жителей".
В свою очередь в категории "Новые форматы" приз получил проект LTV "16+" Interneta Akadēmijas spēles.
В номинации "Журналистика на языке нацменьшинств" лучшей работой года стал проект "Побег'94" портала Rus.Delfi.lv.
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