Пт, 21.08.2020
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Журналист TVNET Янис Вингрис получил награду за лучший репортаж

Янис Вингрис

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 21 августа, в Риге были вручены ежегодные награды Латвийской ассоциации журналистов - Izcilības balva 2019. Главный приз в номинации "Новость/Репортаж" получил журналист TVNET Янис Вингрис за серию материалов из Украины и Грузии. 

В категории "Аналитика/расследование" награду получила серия передачи Aizliegtais paņēmiens на LTV: "Операция: сигаретная мафия на Центральном рынке".

Редактором года стал главный редактор портала Delfi.lv Ингус Берзиньш.

В категории "Интервью" награду получила статья Ралфа Дравниекса Dvēsele putenī, опубликованная в журнале Klubs.

В категории общественно значимых проектов призы получили проект журналистки Latvijas Radio Эвии Унамы "Зона отчаяния" и акция LTV Dod pieci,  а также проект журналистки Айи Кинци "Семья Линды, нуждающейся в паллиативном уходе: "Человеческого отношения заслуживает каждый".

Лучшим достижением региональной диаспоры была признана серия статей газеты Kurzemnieks: "Чтобы село не осталось без жителей".

В свою очередь в категории "Новые форматы" приз получил проект LTV "16+" Interneta Akadēmijas spēles. 

В номинации "Журналистика на языке нацменьшинств" лучшей работой года стал проект "Побег'94" портала Rus.Delfi.lv.

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