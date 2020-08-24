Что говорят про Ригу кандидаты на должность мэра? Часть первая

На протяжении трех недель в программе Labrīt Латвийское радио проводит интервью с лидерами списков внеочередных выборов в Рижскую думу, чтобы узнать их планы относительно составления городского бюджета.
Re:Check проверил, что говорили политики, и обратил внимание на неверные утверждения, а также на вводящие в заблуждение высказывания, которые вырваны из контекста или умалчивают важную информацию.
Здесь, в первой части, мы в хронологической последовательности проверили, что в передаче с 3 по 5 августа говорили три потенциальных главы муниципалитета: Валерий Петров, из партии "Альтернатива", Олег Буров - "Честь служить Риге", а также Эйнарс Цилинскис, который представляет объединенный список Национального объединения и Латвийского объединения регионов.
Re:Check не нашел в высказываниях Цилинскиса неверных или вводящих в заблуждение утверждений.
"Альтернатива" и Валерий Петров
Лидер списка "Альтернатива" и бывший член партии "Согласие" Валерий Петров пока рассказывал, где взять деньги для осуществления планов партии по развитию инфраструктуры, критиковал власть за отсутствие поддержки:
"Рига – это столица, ею пользуется вся страна, здесь едут как грузовики, так и общественный транспорт, который используют не только рижане. Последние 10 лет со стороны государства не было никакой помощи".
На самом деле, как убедился Re:Check в государственном акционерном обществе Латвийские государственные дороги, каждый год на ремонт улиц Рига получает миллионные целевые дотации. Последние пять лет поддержка составляла около 10 миллионов каждый год. Как видно на графике, значительную часть ежегодного финансирования Департамент сообщения не осваивал.
Отвечая на вопрос Re:Check о своем утверждении, Петров признал, что дотации действительно были. Однако Риге этого недостаточно. Размер дотаций он сразу вспомнить не смог, хотя упомянул, что примерно 6-10 миллионов. Петров пояснил, что смысл сказанного в том, что "та помощь, что была, настолько ничтожна, что в принципе можно считать, что ее не было".
Также на Латвийском радио Петров высказал обеспокоенность тем, какой вред нанес кризис Covid-19 беднейшей части общества:
"Сейчас стало меньше так называемых суповых кухонь".
Петров объяснил Re:Check, что про закрытие суповых кухонь читал в новостях. "Мне кажется, сама Рижская дума сказала, что они будут сокращены, и потому появились новости".
В свою очередь представитель Департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице рассказала Re:Check: "В столице ни разу не были закрыты ни суповые кухни, ни пункты раздачи горячей пищи. Только было увеличено количество выдаваемых порций. Чтобы соблюдалось требование дистанцирования, и обеспечивался порядок, патрулировала муниципальная полиция".
И хотя в начале года обсуждалось намерение закрыть, на время экономического кризиса, созданные пункты раздачи горячей пищи, из-за недовольства жителей муниципалитет отказался от этой идеи. На данный момент работает уже не шесть, как раньше, а десять пунктов раздачи горячей пищи, где можно получить еду, в принесенную с собой посуду, и четыре суповые кухни, закрытие которых никогда не обсуждалось.
Петров также сказал, что у него есть решение по сокращению очередей в детские сады:
"У Рижской думы есть очень много пустых помещений, которые можно отремонтировать и помочь частным предпринимателям заниматься непосредственно детскими садами, получится, что в каждом микрорайоне будет много детских садов, с небольшими группами".
В Департаменте собственности самоуправления с этим не согласны и указывают на публично доступный список принадлежащих муниципалитету свободных помещений. "Если учитывать требования, которые предъявляются к помещениям/зданиям, чтобы их можно было использовать для нужд дошкольного образования, по мнению Департамента собственности Рижской думы, упомянутые в списке помещения для этого не подходят", - объяснил для Re:Check представитель департамента Байба Кантиня.
"Я бы до конца не верил тому, что говорит Департамент собственности", - указывает Петров. "Всегда есть возможность эти помещения, которые есть, немного перестроить, что-нибудь с ними сделать: отремонтировать, чтобы их можно было использовать конкретно для этих целей".
Петров считает, что это вопрос воли самоуправления. В списке свободных помещений видно, что большая часть собственности – это нежилые здания, металлические ангары, склады и гаражи.
Петров также не смог назвать для Re:Check примеры подходящих помещений. Политик отмечает, что про помещения, которые возможно использовать для нужд детских садов, ему на Facebook писали представители данной отрасли. Эти люди вдобавок упомянули конкретные помещения муниципалитета и просили помощь, чтобы их можно было арендовать.
"Честь служить Риге" и Олег Буров
Кандидат на должность мэра Риги от "Честь служить Риге" Олег Буров сказал, что в прошлом году, когда он был председателем думы, "было самое лучшее выполнение бюджета за последние 10 лет". Он пояснил:
"Мы фактически закончили с излишком почти в 40 миллионов. Потому сейчас у меня есть уверенность, что мы можем работать успешно".
В разговоре с Re:Check Буров подчеркнул, что получил информацию из публичного отчета самоуправления за 2019 год. В нем действительно отражено, что в прошлом году муниципалитет закончил год с переизбытком бюджета в 39,6 миллионов евро, "что является лучшим результатом выполнения бюджета за последнее десятилетие".
Однако контекст существенно дополняет то, что хотя большую часть прироста прибыли составили выросшие доходы от подоходного налога, частично переизбыток объясняется невыполнением многих крупных инвестиционных проектов. Это отражено и в отчете. То есть отложены или перенесены строительные проекты Восточной магистрали, Брасского и Деглавского мостов, Центрального рынка, улицы Сканстес.
Буров признал в беседе с Re:Check, что часть проектов не реализована, правда подчеркнул — большую часть переизбытка составил выросший подоходный налог.
"Зная, что нет освоения, можно газ в пол и вложить эти деньги в другие проекты, мы сделали так, что в отличии от всех других лет, эти деньги остались", - сказал Буров.
То, что средства не освоены, Буров позже, в интервью, признал сам:
"Каждый год у Департамента сообщения остаются неосвоенными где-то около 50 % средств. Все последние годы – 19 миллионов неизрасходованных средств".
Буров не точен, когда говорит, что каждый год остаток составляет 19 миллионов евро. Это было только лишь в 2019 году. Годом ранее сумма составила 14 миллионов, а еще до этого – не превысила 10 миллионов. Однако пропорция неосвоенных средств еще больше, чем сказал Буров. Например, в 2018 году избыток бюджета с предыдущего года и от новых полученных денег составил 25 миллионов евро. Самоуправление израсходовало только пять миллионов евро. Также во многие другие годы последнего десятилетия департаменту не удалось освоить больше, чем половину средств.
Буров, который до этого руководил Департаментом собственности Рижской думы и позже отвечал за эту область в качестве вице-мэра, обозначил время сдачи большинства строительных проектов:
"Я единственный, кто до сдачи в эксплуатацию назвал 14 месяцев, и даже больше: не только дату, но и время, если говорить о Художественном музее, Межапарке, ВЭФ и других объектах".
Буров действительно назвал дату и время, до которого будет сдана в эксплуатацию эстрада Межапарка.
В разговоре с Re:Check он также подчеркнул, что в 2014 году объявил о точной сдаче в эксплуатацию Национального художественного музея, так и произошло: "Я заявляю, что сдача в эксплуатацию произойдет через 14 месяцев: 1 декабря в 11.00".
На вопросы о Дворце культуры ВЭФ представитель "Честь служить Риге" сказал: "О ВЭФ тоже самое".
Тем не менее важно пояснить, что сроки окончания работ как Дворца культуры ВЭФ, так и Латвийского Национального художественного музея были перенесены еще до того. Например, вначале было запланировано, что Дворец культуры ВЭФ закончат до 2014 года, когда Рига была культурной столицей Европы. В свою очередь, сроки реконструкции художественного музея менялись много раз. В 2012 году стало ясно, что для посетителей музей останется закрытым и в 2014. Задержка разработки технического проекта отложила срок до первой половины 2015 года, однако впоследствии были обнаружены технические проблемы, которые продлили работы уже до 2016 года.
Буров, как и в других своих публичных заявлениях, указывает на проблемы в управлении муниципальными предприятиями своего бывшего партнера – Согласие.
"Да, я могу признать, я могу сказать критически: ЧСР совершила ошибку, мы наблюдали, как у наших партнеров шло с Rīgas Satiksme, с Rīgas namu pārvaldnieks, и, к сожалению, говорим об этом, политики обсуждают это – ну, это ответственность наших партнеров. Случился скандал, и пострадали все. Поэтому здесь, конечно, необходимо активно работать с партнерами".
Однако контекст существенно дополняет то, что и однопартийцы Бурова были замешаны в крупных коррупционных скандалах. Например, в связи с Rīgas Satiksme и с Рижским бюро по развитию туризма. Об этом Re:Check уже писал ранее.
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