Что говорят про Ригу кандидаты на должность мэра? Часть первая

То, что средства не освоены, Буров позже, в интервью, признал сам:

"Каждый год у Департамента сообщения остаются неосвоенными где-то около 50 % средств. Все последние годы – 19 миллионов неизрасходованных средств".

Буров не точен, когда говорит, что каждый год остаток составляет 19 миллионов евро. Это было только лишь в 2019 году. Годом ранее сумма составила 14 миллионов, а еще до этого – не превысила 10 миллионов. Однако пропорция неосвоенных средств еще больше, чем сказал Буров. Например, в 2018 году избыток бюджета с предыдущего года и от новых полученных денег составил 25 миллионов евро. Самоуправление израсходовало только пять миллионов евро. Также во многие другие годы последнего десятилетия департаменту не удалось освоить больше, чем половину средств.

Буров, который до этого руководил Департаментом собственности Рижской думы и позже отвечал за эту область в качестве вице-мэра, обозначил время сдачи большинства строительных проектов:

"Я единственный, кто до сдачи в эксплуатацию назвал 14 месяцев, и даже больше: не только дату, но и время, если говорить о Художественном музее, Межапарке, ВЭФ и других объектах".

Буров действительно назвал дату и время, до которого будет сдана в эксплуатацию эстрада Межапарка.

В разговоре с Re:Check он также подчеркнул, что в 2014 году объявил о точной сдаче в эксплуатацию Национального художественного музея, так и произошло: "Я заявляю, что сдача в эксплуатацию произойдет через 14 месяцев: 1 декабря в 11.00".

На вопросы о Дворце культуры ВЭФ представитель "Честь служить Риге" сказал: "О ВЭФ тоже самое".

Тем не менее важно пояснить, что сроки окончания работ как Дворца культуры ВЭФ, так и Латвийского Национального художественного музея были перенесены еще до того. Например, вначале было запланировано, что Дворец культуры ВЭФ закончат до 2014 года, когда Рига была культурной столицей Европы. В свою очередь, сроки реконструкции художественного музея менялись много раз. В 2012 году стало ясно, что для посетителей музей останется закрытым и в 2014. Задержка разработки технического проекта отложила срок до первой половины 2015 года, однако впоследствии были обнаружены технические проблемы, которые продлили работы уже до 2016 года.

Буров, как и в других своих публичных заявлениях, указывает на проблемы в управлении муниципальными предприятиями своего бывшего партнера – Согласие.

"Да, я могу признать, я могу сказать критически: ЧСР совершила ошибку, мы наблюдали, как у наших партнеров шло с Rīgas Satiksme, с Rīgas namu pārvaldnieks, и, к сожалению, говорим об этом, политики обсуждают это – ну, это ответственность наших партнеров. Случился скандал, и пострадали все. Поэтому здесь, конечно, необходимо активно работать с партнерами".

Однако контекст существенно дополняет то, что и однопартийцы Бурова были замешаны в крупных коррупционных скандалах. Например, в связи с Rīgas Satiksme и с Рижским бюро по развитию туризма. Об этом Re:Check уже писал ранее.