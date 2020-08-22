Навальный доставлен в клинику Charité в Берлине

Примерное в 11:30 по латвийскому времени машина скорой помощи, в которой находился Навальный, в сопровождении полицейских въехала на территорию главного корпуса клиники Charité - к отделению приема неотложных больных.

Медики оценивают состояние Навального как стабильное, заявил глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет из Омска.

Полет из Омска длился около шести часов.

Ранее сообщалось, что медицинский эвакуационный самолет вылетел из аэропорта Омска в 8 утра по местному времени (5 утра по латвийскому времени).

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала Кира Ярмыш в Twitter.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Галерея: Навального готовят к транспортировке в Берлин

Что случилось?

Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.

В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивала на транспортировке политика в Германию. Первоначально российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркнув, что перелет в таком состоянии несет риск. Они отметили, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верили.

Позднее врачи из Омска разрешили передать Алексея Навального для транспортировки в Германию "на страх и риск" его родственников. Врачи Омской больницы скорой помощи №1 окончательно исключили версию об отравлении Алексея Навального, сообщил заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.