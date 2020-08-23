Ученые разработали 3D-принтер, который строит дома из почвы

Новя технология позволяет полностью заменить цемент, который по-прежнему является незаменимым материалом и при строительстве обычных домов домов. По данным исследователей, в год примерно в 7% попавших в атмосферу выбросов углерода виновен именно цемент, сообщает Международное энергетическое агентство.

Сарбаджит Банерджи, ведущий профессор химии и материаловедения в Техасском университете, рассказал, что новый 3D-принтер, используя почву, может распечатать целые фасады здания. Ранее печать структур таких зданий была чрезвычайно сложна или даже невозможна, пишет The Guardian.

Цемент в наши дни - основной строительный материл, однако, когда постройка физически отслужила, этот материал невозможно использовать повторно для других конструкций, кроме того, ему необходима специфичная ликвидация. В свою очередь новая система печати зданий позволяет использовать почву конкретной локации.

Этот метод позволяет заменить цемент - в будущем, когда здание отслужит, его демонтаж будет более дружественными окружающей среде, и строительный мусор будет проще переработать и использовать для других целей.

"В этом исследовании мы не только нашли способ, как можем заменить цемент, но и смогли найти новые методы строительства для таких сложных климатических поясов как Северный полюс или тундра. Нужно сказать, что 3D-печать с помощью почвы может решить не только отдельные строительные вопросы на Земле, но и создать планы для поселений людей на Марсе", - сказал Банерджи.