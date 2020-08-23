Всемирно известная звезда дрэг-квин скончался в возрасте 34 лет

"С огромной скорбью сообщаем, что скончался мой любимый сын Завион Майкл Давенпорт, известный как Чи Чи ДеВэйн, - говорится в сообщении семьи. - Его последними словами были - никогда не сдаваться!".

Несмотря на то, что причина смерти мужчины не раскрывается, в распоряжении CNN имеется информация, что последние два дня Давенпорт провел в больнице, борясь с пневмонией.

Он был фаворитом фанатов третьего и восьмого сезонов шоу.

Свое сожаление по поводу случившегося выразили и самые известные в Латвии дрэг-квин Рой Роджер и Амуна Давис, или Давис Кименис.

Как известно, дрэг-квин - это люди, обычно мужчины, которые перевоплощаются в образы другого пола.