Всемирно известная звезда дрэг-квин скончался в возрасте 34 лет

Участник всемирно известного дрэг-квин-шоу RuPaul's Drag Race Чи Чи ДеВэйн (настоящее имя - Завион Давенпорт) умер в возрасте 34 лет, сообщает CNN.
"С огромной скорбью сообщаем, что скончался мой любимый сын Завион Майкл Давенпорт, известный как Чи Чи ДеВэйн, - говорится в сообщении семьи. - Его последними словами были - никогда не сдаваться!".
Несмотря на то, что причина смерти мужчины не раскрывается, в распоряжении CNN имеется информация, что последние два дня Давенпорт провел в больнице, борясь с пневмонией.
Он был фаворитом фанатов третьего и восьмого сезонов шоу.
Свое сожаление по поводу случившегося выразили и самые известные в Латвии дрэг-квин Рой Роджер и Амуна Давис, или Давис Кименис.
Как известно, дрэг-квин - это люди, обычно мужчины, которые перевоплощаются в образы другого пола.
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