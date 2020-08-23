Вс, 23.08.2020
Массы выходят на улицы, но власть берут структуры. Если нет механизма, то каким образом будут формулироваться решения? Политолог Андрей Казакевич
1

У Юлии Тимошенко подтвержден Covid-19. Она находится в тяжелом состоянии

ФОТО: SIPA/Scanpix

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. В настоящее Тимошенко находится в тяжелом состоянии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Марину Сороку".

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что коронавирус был подтвержден не только у Юлии Тимошенко, но и у ее родных - у дочери Евгении и мужа Артура Чечеткина.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ