У Юлии Тимошенко подтвержден Covid-19. Она находится в тяжелом состоянии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. В настоящее Тимошенко находится в тяжелом состоянии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Марину Сороку".
"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что коронавирус был подтвержден не только у Юлии Тимошенко, но и у ее родных - у дочери Евгении и мужа Артура Чечеткина.
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