У Юлии Тимошенко подтвержден Covid-19. Она находится в тяжелом состоянии

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что коронавирус был подтвержден не только у Юлии Тимошенко, но и у ее родных - у дочери Евгении и мужа Артура Чечеткина.