"Все удавшиеся революции удачны по-своему". Насколько протесты в Беларуси похожи на другие восстания

С другой стороны, Россия во главе с молодым тогда Путиным поддержала смещение Шеварднадзе (а также Аслана Абашидзе) - их уговорил уйти с постов, а Абашидзе - и уехать из Грузии бывший министр иностранных дел и глава Совета безопасности России Игорь Иванов.

"На тот момент смена власти в Грузии устраивала всех - и Запад, который, собственно, и вырастил птенцов "революции роз", и Москву, собственнно, тоже - Шеварднадзе как лидер на тот момент не устраивал Путина, и в Москве серьезно думали, что с новыми властями будет проще договориться", - вспоминает Гела Васадзе.

Ни тираном, ни даже автократом Шеварднадзе не был: он не преследовал оппонентов, не душил оппозицию и независимую прессу. Он даже, вполне вероятно, сам ушел бы в 2004 году, когда заканчивался его президентский срок - разве что попытался бы посадить на этот пост верного преемника.

Подавить "революцию роз" силой Шеварднадзе тоже не пытался.

"У него просто не было ресурсов для этого. Все понимали, что ни армия, ни полиция не будут разгонять протестующих. Колоссальная разница с тем, что мы наблюдаем в Беларуси", - говорит Васадзе.

"Перефразируя Толстого: все неудавшиеся революции похожи друг на друга, а все удавшиеся удачны по-своему", - резюмирует политолог.

Сербия - 2000

Плакат-агитка Слободана Милошевича на выборах в сентябре 2000 года. После этих выборов его свергли, а через год выдали в Гаагу, где он и умер в 2006 году Reuters

"Революция 5 октября" - свержение Слободана Милошевича в Сербии (формально - еще Югославии) в 2000 году -была, вероятно, первым в Европе после развала СССР и соцлагеря случаем крушения авторитарного режима в результате мирных протестов.

Одновременно она была первой в новейшей истории демократической революцией, об участниках которой известно, что они пользовались книгами Джина Шарпа, американского политолога, разработавшего "198 методов ненасильственных действий" против власти, которая не позволяет себя сменить на свободных выборах.

Когда Лукашенко, Путин или кто-то еще говорит о таинственных "методичках цветных революций", они, скорее всего, имеют в виду общедоступные книги Джина Шарпа - просто не называют автора по имени.

Несмотря на то, что Милошевича обвиняли в насилии по отношению к оппонентам, давлении на СМИ и фальсификациях результатов выборов, оппозиция в 2000 году в Сербии была вполне жива и энергична, только эти полтора-два десятка партий и движений долгое время не могли ничего сделать с Милошевичем, потому что не могли договориться между собой.

И только когда они сумели объединиться против Милошевича, у них что-то получилось, вспоминает журналист Сербской службы Би-би-си Александра Никшич.