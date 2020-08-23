Разгул политически приближенных: консультанты RNP получали более 240 евро в час

В прошлом году De facto многократно рассказывала о непонятных договорах консультантов Rīgas satiksme, которые во многих случаях заключались с членами "Согласия" и "Честь служить Риге!", а также с друзьями и соратниками Ушакова.

Возникают вопросы, нужны ли были Rīgas satiksme эти услуги вообще, а также вопрос процесса поиска консультантов, зарплат и объема проделанной работы.

Среди консультантов были как депутаты думы, так и работники бюро Ушакова, а также молодежь "Согласия", журналисты и даже председатель Рижской избирательной комиссии. Rīgas satiksme были нужны даже вовлеченные в уголовные процессы или скандалы, например, обвиняемый по делу RNP Иван Стальной и бывший чиновник департамента сообщения Угис Брожа.

Яркий пример зарплат для своих - бывший активист молодежного движения "Согласия" Rīgas satiksme Алексей Футс, который весной 2019 года работал в отделе общественных отношений Рижской думы. В 2018 году с июня по ноябрь ему платили в Rīgas satiksme, чтобы он консультировал операторов обслуживающих центров и проводил аудит их обучения. Свою зарплату в Rīgas satiksme в 2019 году Футс комментировать отказался, но о своих обязанностях он рассказал следующее: "Ну, там я работал с консультационными центрами, да, как им лучше говорить с клиентами. (...) Я приходил в центры, да, в центры обслуживания, я там консультировал. (...) Два или три раза в месяц. (...) Ну, каких 3-4 часа [каждая консультация]. (...) Это были как семинары".

На тот момент в распоряжении De facto еще не было полной информации о выплаченных консультантам зарплатах. Однако сейчас De facto известно, что

Футс за полгода работы в Rīgas satiksme получил 17,6 тысячи евро, или более 2,9 тысячи евро в месяц. Если верить словам Футса об объеме работы, то можно легко подсчитать, что за свои консультации он зарабатывал минимум 240 евро в час.

В свою очередь, KNAB по-прежнему расследует дело о трудоустройстве в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB). Его работники, по мнению KNAB, могли растратить финансовые средства в больших объемах, например, заключая фиктивные договоры о сотрудничестве и оплачивая частные расходы; подделывая и используя подделанные документы; трудоустраивая фиктивных работников. Фиктивное трудоустройство семи работников RTAB в своей ревизии усмотрел и Госконтроль - по его подсчетам, в период с 2016 по 2018 год им всего было выплачено 340 тысяч евро.

По этому уголовному процессу в качестве подозреваемых проходят два бывших депутата Рижской думы, работавших в правлении RTAB - Вита Ермоловича из "ЧСР" и Максим Толстой из "Согласия". Еще несколько работников бюро были связаны с более ранними рижскими партиями власти.

De facto известно, что в деле RTAB есть еще одна ветвь, которая частично перекрывается с расследуемым Госполицей делом о ремонте лифтов RNP. В частности, следы возможного отмывания денег ведут в зарубежные предприятия, у которых усматривается связь с другими иностранными консультантами избирательной кампании "Согласия" в Сейме.