Разгул политически приближенных: консультанты RNP получали более 240 евро в час

Разгул политически приближенных - так можно охарактеризовать то, что несколько лет происходило в структурах и на предприятиях Рижской думы. Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas satiksme, Рижское бюро по развитию туризма - во всех этих структурах активны уголовные процессы по факту растраты имущества, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Несмотря на то, что в трудоустройстве своих на теплые должности можно обвинить нескольких латвийских политиков, политконсультанты Рижской думы отличались особым размахом.
Яркий пример: если верить сказанному в прошлом молодежному активисту раннего "Согласия" о его обязанностях в Rīgas satiksme, эти консультации позволяли ему зарабатывать более 240 евро в час.
Когда Госполиция летом 2017 года направила в прокуратуру дело Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), бывший мэр Риги и лидер "Согласия" Нил Ушаков возможность того, что в структурах Рижской думы имеется фиктивное трудоустройство, категорически отрицал в беседе с журналистами: "У меня по-прежнему нет никакой информации о том, что какой-то человек в RNP в этом отделе работал бы фиктивно. Я не могу сказать, что все люди на этих предприятиях, во всех учреждениях во всех департаментах в Рижской думе работают одинаково хорошо, но фиктивных работников - по-моему, такой информации нет".
Гнев Ушакова мог вызвать тот факт, что дело, начатое после ревизии Госконтроля, полиция передала прокуратуре за полтора месяца до предыдущих муниципальных выборов. В уголовном процессе как возможные фиктивные работники отдела развития проектов RNP фигурировали несколько связанных с "Согласием" человек. Например, бывшая депутат Рижской думы Светлана Савицка, супруги в то время депутатов думы Жанна Панкратова и Александра Клеменьева, сын бывшего пресс-секретаря Ушакова Сандриса Точса Мартиньш, а также руководитель портала nozagts.com Иван Стальной.
Всего за год на зарплаты 12 работников могли быть потрачены более 193 тысячи евро. Прокуратура выдвинула обвинения не только работникам, но и двум должностным лицам.
Первое - бывший глава отделения, член "Честь служить Риге!" Агнис Калнказиньш. Вскоре после потери должности в RNP в 2015 году он был назначен в правление Rīgas ūdens, где проработал до этого лета, пока не завершился его срок полномочий. Обвиняется и бывший член правления RNP Инга Булгарина, которая, по мнению прокуратуры, злоупотребляла служебными полномочиями и организовала преступную сделку. Именно она дала задание создать фиктивные штатные места в отделе по развитию проектов, считает прокуратура.
Булгарина, Калнказиньш и остальные обвиняемые предстанут перед судом в самом конце августа - сразу же после внеочередных выборов в Рижскую думу. RNP в качестве пострадавшего по делу не проходит. Однако предприятию уже сейчас известно, что фиктивное трудоустройство в нем было.
Еще три года назад свою вину в прокуратуре признала бывшая сотрудница Ольга Мурниеце, которая также вернула RNP преступно полученные в виде зарплаты 7,4 тысячи евро.
По делу RNP полиции нужно было расследовать сделанное более чем десятью сотрудниками в течение одного года. Еще больше работы у следователей может быть по делу консультантов Rīgas satiksme. Управление по борьбе с организованной преступностью уже более полутора лет ведет уголовный процесс о возможной растрате средств Rīgas satiksme в большом объеме, связанной с заключением фиктивных консультационных договоров. Поле работы у полиции по этому делу совсем обширное: минимум 40 консультантов за четыре года.
В прошлом году De facto многократно рассказывала о непонятных договорах консультантов Rīgas satiksme, которые во многих случаях заключались с членами "Согласия" и "Честь служить Риге!", а также с друзьями и соратниками Ушакова.
Возникают вопросы, нужны ли были Rīgas satiksme эти услуги вообще, а также вопрос процесса поиска консультантов, зарплат и объема проделанной работы.
Среди консультантов были как депутаты думы, так и работники бюро Ушакова, а также молодежь "Согласия", журналисты и даже председатель Рижской избирательной комиссии. Rīgas satiksme были нужны даже вовлеченные в уголовные процессы или скандалы, например, обвиняемый по делу RNP Иван Стальной и бывший чиновник департамента сообщения Угис Брожа.
Яркий пример зарплат для своих - бывший активист молодежного движения "Согласия" Rīgas satiksme Алексей Футс, который весной 2019 года работал в отделе общественных отношений Рижской думы. В 2018 году с июня по ноябрь ему платили в Rīgas satiksme, чтобы он консультировал операторов обслуживающих центров и проводил аудит их обучения. Свою зарплату в Rīgas satiksme в 2019 году Футс комментировать отказался, но о своих обязанностях он рассказал следующее: "Ну, там я работал с консультационными центрами, да, как им лучше говорить с клиентами. (...) Я приходил в центры, да, в центры обслуживания, я там консультировал. (...) Два или три раза в месяц. (...) Ну, каких 3-4 часа [каждая консультация]. (...) Это были как семинары".
На тот момент в распоряжении De facto еще не было полной информации о выплаченных консультантам зарплатах. Однако сейчас De facto известно, что
Футс за полгода работы в Rīgas satiksme получил 17,6 тысячи евро, или более 2,9 тысячи евро в месяц. Если верить словам Футса об объеме работы, то можно легко подсчитать, что за свои консультации он зарабатывал минимум 240 евро в час.
В свою очередь, KNAB по-прежнему расследует дело о трудоустройстве в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB). Его работники, по мнению KNAB, могли растратить финансовые средства в больших объемах, например, заключая фиктивные договоры о сотрудничестве и оплачивая частные расходы; подделывая и используя подделанные документы; трудоустраивая фиктивных работников. Фиктивное трудоустройство семи работников RTAB в своей ревизии усмотрел и Госконтроль - по его подсчетам, в период с 2016 по 2018 год им всего было выплачено 340 тысяч евро.
По этому уголовному процессу в качестве подозреваемых проходят два бывших депутата Рижской думы, работавших в правлении RTAB - Вита Ермоловича из "ЧСР" и Максим Толстой из "Согласия". Еще несколько работников бюро были связаны с более ранними рижскими партиями власти.
De facto известно, что в деле RTAB есть еще одна ветвь, которая частично перекрывается с расследуемым Госполицей делом о ремонте лифтов RNP. В частности, следы возможного отмывания денег ведут в зарубежные предприятия, у которых усматривается связь с другими иностранными консультантами избирательной кампании "Согласия" в Сейме.
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