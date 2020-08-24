Ребенок утонул в море. "Скорая" не смогла подъехать к берегу, чтобы спасти его

Свидетельница происшествия Гинта рассказала, что ребенок испугался и спрыгнул с надувного круга в воду.

"Люди вокруг бежали в воду, искали, но ребенка уже сдуло далеко. Некоторые поплыли на надувных матрасах за ним, но безуспешно. Я сразу спросила, вызвали ли врачей, что и было сделано", - вспоминает Гинта.

Местные жители на лодках нашли прыгнувшего в море ребенка и, после того как вынесли его на берег, начали реанимационные мероприятия. Вскоре начали звучать сирены Неотложной помощи, но люди на пляже поняли, что врачи не смогут найти это место.

"Слава Богу, на пляже уже была одна машина, на которой отправились на встречу врачам. Здесь необходима дорога, по которой можно доехать, если случился несчастный случай", - отмечает Гинта.

О случившемся рассказал и свидетель Арнольд. Мимо его дома проезжала бригада скорой помощи.

"Люди не знали адреса. Сказали, что надо ехать по улице Юрас, а это находится в другой стороне. Слышал, что врачи сначала поехали туда", - рассказывает Арнольд.

Машина скорой помощи также застряла в песке, поэтому Арнольду пришлось вытаскивать ее с помощью своего трактора.

"Если бы была дорога, им не пришлось бы бежать полкилометра с носилками", - отмечает свидетель.

Трагедия случилась в среду, 19 августа.

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