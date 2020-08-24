Осужден пожизненно, обжалованию не подлежит. В Адажи мужчина убил мать своего будущего ребенка

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый, узнав, что женщина ожидает от него ребенка, не желая платить алименты, решил убить женщину.

Преступление было совершено в феврале 2018 года в Адажи.

Суд установил, что обвиняемый возобновил контакт с женщиной и пригласил ее на встречу, во время которой она была убита, только после того, как узнал о намерении женщины подать иск о содержании после рождения ребенка.

Помимо пожизненного заключения, осужденный должен будет заплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 000 евро в пользу родственника погибшего. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.