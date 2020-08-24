Осужден пожизненно, обжалованию не подлежит. В Адажи мужчина убил мать своего будущего ребенка

Верховный суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который в Адажи убил мать своего будущего ребенка.
Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый, узнав, что женщина ожидает от него ребенка, не желая платить алименты, решил убить женщину.
Преступление было совершено в феврале 2018 года в Адажи.
Суд установил, что обвиняемый возобновил контакт с женщиной и пригласил ее на встречу, во время которой она была убита, только после того, как узнал о намерении женщины подать иск о содержании после рождения ребенка.
Помимо пожизненного заключения, осужденный должен будет заплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 000 евро в пользу родственника погибшего. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.
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