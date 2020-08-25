Объявлена дата премьеры сериала "Игра на выживание" с Верником, Чадовым и Бортич

16 участников со всех уголков России будут бороться за гигантский денежный приз - 1 миллион евро. Их собрали в глухой тайге, окруженной неприступными горами, где о цивилизации напоминают только заброшенные советские постройки.

Поначалу экстремальное шоу на выживание развивается по всем законам жанра: герои делятся на две команды, начинают проходить испытания и рассказывают на камеру о своих переживаниях. Но внезапно все меняется, когда однажды они обнаруживают, что съемочная группа бесследно исчезла, в панике побросав дорогостоящее оборудование. Тогда-то для всех и начинаются настоящие испытания, выдержать которые, казалось бы, не под силу современному городскому жителю. И здесь возникает главный вопрос: реалити-шоу продолжается или это уже не игра, а настоящая борьба за выживание?

Новый приключенческий триллер ТНТ снял режиссер Карен Оганесян ("Мамы", "О чем молчат девушки"), а спродюсировали проект Валерий Федорович, Евгений Никишов ("Чернобыль. Зона отчуждения", "Гоголь", "Полицейский с Рублевки") и Нелли Яралова ("Магомаев", "Подкидыш", "Т-34").

Роли в сериале исполнили Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян, Анастасия Тодореску и другие, причем тройка актеров Верник, Бортич и Чадов сыграли роль камео.

"Игра на выживание" ФОТО: Пресс-фото

Марина Сидорова, генеральный директор "Амедиа Продакшн": "Осенью 2019 года мы рассматривали различные проекты к реализации и заинтересовались сценарием, предложенным Юрием Сапроновым. Креативная команда телеканала ТНТ поддержала нашу уверенность в проекте, чему мы очень рады. Помимо звезд, зрители увидят много новых интересных лиц. "Игра на выживание" подарит настоящий аттракцион эмоций!".

"Конечно, играть саму себя - максимально необычная ситуация. Плюс по мере того, как я читала сценарий и в сюжете происходили все более необычные и жесткие повороты - я представляла себя в этих обстоятельствах и не могла дождаться начала съемок. Было очень интересно работать над этой не совсем ролью", - указала актриса Александра Бортич.

Она призналась, что этот проект отличается от других сериалов на российском телевидении, и очень сильно.

"Игра на выживание" ФОТО: Пресс-фото

"Это было понятно уже на уровне сценария. А уж когда все это безумие было воплощено так круто и масштабно, не осталось никаких сомнений, что он (сериал) точно привлечет внимание зрителей. Я обожаю триллеры. Как фанатка жанра могу сказать, что это точно стоит посмотреть. Сюжет будет закручиваться нереально, но самое главное - что финал вряд ли кого-то оставит равнодушным", - заметила Бортич.

Режиссер Карен Оганесян объяснил, что был очень большой кастинг.

"Наш актерский состав для меня большая победа. Кто-то уже известен широкому зрителю, для кого-то это будет дебют. Но однозначно могу сказать, что после премьеры проекта все актеры "выстрелят" и станут очень востребованными", - считает он.

Режиссер отметил, что Чадов, Бортич и Верник идеально вписались в эту историю. Съемки картины были сложными.

"В горах Абхазии, несмотря на их великолепие, не было связи, погода то и дело менялась - вода, ветер, дождь, животные, леса, поля. Актерам, к великому счастью для меня, приходилось делать все! 99% всех трюков выполняли сами ребята, и только самые опасные страховали каскадеры", - рассказал Оганесян.

"Игра на выживание", с 31 августа в 22:00 на ТНТ!

Галерея: "Игра на выживание"