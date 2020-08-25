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Видео ⟩ Как сделать так, чтобы после жарки мяса или рыбы сковорода осталась чистой

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Как сделать так, чтобы после жарки мяса или рыбы сковорода осталась чистой
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Фото: Depositphotos

Идея для тех, кто часто во время мытья посуды оглядывается на плиту и с ужасом видит, что осталась немытой сковородка. 

Многие не любят мыть посуду, особенно после жарки мяса или рыбы - поверхность сковороды покрывается жиром, и не хочется к ней прикасаться вовсе! В Instagram поделились способом, как эту проблему можно решить. 

Чтобы не терять времени на мытье сковороды, все, что будет необходимо - качественная бумага для выпечки. Расположите ее на поверхности сковороды, налейте масло, и можно жарить практически все. 

  • Избегать стоит тех продуктов, которые выделяют слишком много жидкости, поскольку тогда бумага может просто "раствориться".
  • Бумага для выпечки не должна воспламеняться, поскольку предназначена специально для использования при высоких температурах. 

Смотрите видео, как этот способ выглядит на деле! 

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