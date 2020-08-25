Видео ⟩ Как сделать так, чтобы после жарки мяса или рыбы сковорода осталась чистой

Многие не любят мыть посуду, особенно после жарки мяса или рыбы - поверхность сковороды покрывается жиром, и не хочется к ней прикасаться вовсе! В Instagram поделились способом, как эту проблему можно решить.

Чтобы не терять времени на мытье сковороды, все, что будет необходимо - качественная бумага для выпечки. Расположите ее на поверхности сковороды, налейте масло, и можно жарить практически все.

Избегать стоит тех продуктов, которые выделяют слишком много жидкости, поскольку тогда бумага может просто "раствориться".

Бумага для выпечки не должна воспламеняться, поскольку предназначена специально для использования при высоких температурах.

Смотрите видео, как этот способ выглядит на деле!