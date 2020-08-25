"Мы больше не оппозиция". Тихановская объявила о начале мирной революции в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Трансляция ее онлайн-выступления перед депутатами Европарламента доступна в YouTube.
"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", - сказала она.
Видео: Тихановская выступает в Европарламенте
При этом Тихановская заявила о готовности к диалогу с властью.
"Наша задача - добиться проведения новых президентских выборов мирно, путем диалога", - подчеркнула она.
Тихановская также рассказала о том, что голосование на президентских выборах сопровождалось массовыми нарушениями. По ее словам, итоги выборов были сфальсифицированы.
Галерея: Светлана Тихановская
19 августа созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими "прикорытниками" и "откровенно отвязными нацистами". Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.
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