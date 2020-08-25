"Мы больше не оппозиция". Тихановская объявила о начале мирной революции в Беларуси

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", - сказала она.

Видео: Тихановская выступает в Европарламенте

При этом Тихановская заявила о готовности к диалогу с властью.

"Наша задача - добиться проведения новых президентских выборов мирно, путем диалога", - подчеркнула она.

Тихановская также рассказала о том, что голосование на президентских выборах сопровождалось массовыми нарушениями. По ее словам, итоги выборов были сфальсифицированы.

Галерея: Светлана Тихановская

19 августа созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими "прикорытниками" и "откровенно отвязными нацистами". Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.