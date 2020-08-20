"Захват власти": в Беларуси возбудили уголовное дело из-за создания Координационного совета

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - цитирует генпрокурора Беларуси Александра Конюка "Sputnik Беларусь".

Эта статья звучит так: "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", добавляет TUT.by.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы, пишет "Дождь".

Напомним, Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. По ее словам, он необходим для мирной передачи власти посредством диалога и объявления честных и демократических выборов президента с участием международных наблюдателей.

В его президиум вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова, бывший министр культуры Павел Латушко.

"Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - ранее высказался о совете Александр Лукашенко.

Координационный совет белорусской оппозиции намерен продолжить работу, несмотря на уголовное дело, пишет "Медуза".

После заявления генпрокурора Беларуси о возбуждении уголовного дела юрист и член совета Максим Знак сообщил TUT.BY, что совет не видит в предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона.

"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране.

Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", - заявил он.

Он еще раз подчеркнул, что члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.