Неправда - на фотографии президент Эстонии не с мужем и сыном

"Президент Эстонии с мужем и "сыном". Твою ж мать, слов нет…" - пишет некий пользователь Facebook, при этом публикует фотографию, на которой якобы сын президента стоит в платье и на каблуках.

Однако, как убедился Re:Check, на фотографии с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд не члены ее семьи, а министр юстиции Эстонии Райво Аэг и писатель Микк Пярнитс.

ФОТО: RE:CHECK

В комментариях к посту на Facebook люди писали, что на фотографии не семья президента Эстонии. В частности, некий пользователь отметил, что с президентом стоит писатель Микк Пярнитс, на что получил ответ от автора поста: "Прикол в том, что это рядом с президентом". Постом поделились 2500 человек, в том числе и в Латвии. Люди в комментариях писали, например, "это демократия" или "Тво…. докатились… самим не противно?".

"Это юмор, - ответил автор поста на вопрос Re:Check о том, почему опубликовал неправдивую информацию. - Я не СМИ и написал это в иронической манере".

Данная фотография сделана на мероприятии в Эстонском историческом музее, куда писателя пригласили за вклад в предотвращение насилия. Как пишет rus.delfi.ee, среди восьми человек, которые были удостоены премии, был также писатель Микк Пярнитс, внешний вид и речь которого вызвали острую реакцию в обществе.

Как сообщает издание Rus.Postimees, на церемонии писатель сказал, что в соответствии с законодательством Эстонии можно вступать в сексуальные отношения с 14-летними, даже если тебе 60 лет, что способствует развитию педофилии. Кроме того, по словам писателя, сегодня "традиционная семья является самым опасным местом для ребенка, гнездом насилия", потому что насилие чаще всего происходит в семьях.

В свою очередь министр юстиции Райво Аэг, член национал-консервативной партии Isamaa (Отечество) после церемонии решил лишить писателя премии. По словам министра, он не мог подписать распоряжение о премии писателю, "поскольку премия за предотвращение насилия - это премия не только за конкретные дела, но и за формирование примера". Однако "агрессивные заявления Микка Пярнитса, ставшие достоянием общественности, были неприличными и разжигающими вражду", приводит слова министра издание Postimees. Также, по мнению министра, неприемлемо умаление традиционной семьи со стороны писателя во время церемонии награждения.

Писатель был приглашен на сцену благодаря запуску кампании "Это не окей" в Instagram, пишет Rus.Postimees и приводит его слова с объяснением выбранной одежды: "Я не стал надевать костюм. Костюм - это своего рода мужская броня, такая форма защиты. Мужчина средних лет в костюме может говорить невероятные вещи, а люди верят ему и слушают с широко открытым ртом. Я решил выставить себя уязвимым, высмеянным, смешным. Какими часто видят женщин".

Вывод: на опубликованной в Facebook фотографии президент Эстонии не с мужем и сыном, как утверждает автор поста, а с министром юстиции и писателем Микком Пярнитсом.