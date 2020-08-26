"Я бессильна". Борьба будущей матери с популярным спортивным клубом за "заморозку" договора

Виктория рассказала программе Bez Tabu, что в октябре прошлого года приобрела абонемент в Lemon Gym Akropole. Спустя несколько месяцев она забеременела. Летом женщина попросила "заморозить" годовой абонемент в связи с беременностью, на что получила указание принести справку от врача. Виктория принесла ее, однако ничего не поменялось, поскольку в справке не были указаны месяцы, в течение которых она не может посещать спортивные занятия.

Виктория не знает точной даты "окончания" и считает, что со стороны спортивного клуба неэтично запрашивать подобные личные данные о здоровье, связанные с датой окончания беременности или послеродового периода.

После длительной переписки и четырех посещений клуба лично Виктория сдалась и была готова заплатить штраф за расторжение договора, а также оплатить те месяцы, когда она не ходила в клуб, пока администрация знала об этом. Кроме того, женщине не выдали ни счет, ни чек за платежи.

Комментарий Луизы Ларионовой, руководителя Gym LV: "Мы лояльны ко всем нашим клиентам и предлагаем решения проблем каждому индивидуально.

Мы считаем, что беременность - не болезнь. Фактически многие врачи рекомендуют заниматься спортом до определенного периода, чтобы укрепить мышцы ног, рук и спины. Мы не копируем, не берем и не сканируем справки врача с персональными данными клиентов. Мы идем навстречу клиенту, желая только знать период "замораживания", он может длиться столько, сколько будет указано в справке врача (неограниченно долго, сколько определит врач).

Прядок такой: клиент приходит в спортивный клуб и показывает справку от врача, мы смотрим только на период "замораживания", который определил врач. Нам нужна только информация о периоде, на время которого мы можем "заморозить" договор.

Если клиент не согласен с данными условиями, тогда у него есть право расторгнуть взаимно подписанный договор на основании наших внутренних правил (...)".

Виктория изначально принесла справку в клуб лично. Однако ей было сказано, чтобы она ее отсканировала и отправила электронно. Виктория считает, что администрация спортивного клуба таким образом тянула время и ее вынудили расторгнуть договор. Будучи юристом, она видит противоречия в договоре.

После рождения малыша Виктория продолжит занятия спортом, однако данный клуб потерял ее как клиентку.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu