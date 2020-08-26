В Москве задержан возможный организатор произошедшего в Юрмале нападения

Российская полиция в московском аэропорту "Внуково" задержала мужчину, подозреваемого в произошедшем в прошлом году в Юрмале нападении на совладельца предприятия "Додо Пицца", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.
Согласно предоставленной министерством информации, в 2019 году преступники пригласили предпринимателя Владимира Горецкого на переговоры в латвийский город-курорт, пообещав предоставить возможность инвестировать в Юрмалу.
После прибытия преступники брызнули в лицо жертве газ из баллончика, разбили лицо, отобрали мобильный телефон и планшет, а также вынудили его перечислить определенную сумму на указанный ими счет.
После этого преступники исчезли.
Общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей (около 45 000 евро).
В правозащитные учреждения ограбленный предприниматель обратился только после возвращения в Россию.
Министерство сообщило, что полиция задержала возможного организатора преступления, который в данный момент арестован.
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