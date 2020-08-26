Пт, 28.08.2020
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Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"

В Москве задержан возможный организатор произошедшего в Юрмале нападения

Мужчина в аэропорту "Внуково". Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская полиция в московском аэропорту "Внуково" задержала мужчину, подозреваемого в произошедшем в прошлом году в Юрмале нападении на совладельца предприятия "Додо Пицца", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.

Согласно предоставленной министерством информации, в 2019 году преступники пригласили предпринимателя Владимира Горецкого на переговоры в латвийский город-курорт, пообещав предоставить возможность инвестировать в Юрмалу.

После прибытия преступники брызнули в лицо жертве газ из баллончика, разбили лицо, отобрали мобильный телефон и планшет, а также вынудили его перечислить определенную сумму на указанный ими счет.

После этого преступники исчезли.

Общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей (около 45 000 евро).

В правозащитные учреждения ограбленный предприниматель обратился только после возвращения в Россию.

Министерство сообщило, что полиция задержала возможного организатора преступления, который в данный момент арестован.

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