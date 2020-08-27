Больницы привлекают врачей и медсестер пособиями и квартирами, но медиков все равно не хватает

Минздрав продолжает финансируемый из фондов ЕС проект по оказанию финансовой поддержки медицинским работникам, желающим работать за пределами Риги.

Госконтроль и Организация экономического сотрудничества и развития пришли к выводу, что, хотя количество врачей в Латвии и соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения, врачей определенной квалификации остро не хватает, в основном в регионах.

Госконтроль в ходе ревизии установил, что не хватает 3500 медсестер и 300 акушерок, а Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что медсестер в Латвии наполовину меньше, чем в среднем в ЕС.

Больше всего врачей не хватает в Рижском регионе, где на 1000 жителей приходится 1,6 врача. В Земгале и Курземе на 1000 жителей приходится 1,9 врача, в Риге - 6,1.