Больницы привлекают врачей и медсестер пособиями и квартирами, но медиков все равно не хватает

Работников не хватает в любой латвийской больнице, будь то престижная университетская клиника в столице или региональная больница в Латгале. Больницы всеми способами заманивают врачей и медсестер, обещая современную рабочую среду, финансовую поддержку и квартиры. Об этом пишет Neatkarīga.
Минздрав продолжает финансируемый из фондов ЕС проект по оказанию финансовой поддержки медицинским работникам, желающим работать за пределами Риги.
Госконтроль и Организация экономического сотрудничества и развития пришли к выводу, что, хотя количество врачей в Латвии и соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения, врачей определенной квалификации остро не хватает, в основном в регионах.
Госконтроль в ходе ревизии установил, что не хватает 3500 медсестер и 300 акушерок, а Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что медсестер в Латвии наполовину меньше, чем в среднем в ЕС.
Больше всего врачей не хватает в Рижском регионе, где на 1000 жителей приходится 1,6 врача. В Земгале и Курземе на 1000 жителей приходится 1,9 врача, в Риге - 6,1.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!