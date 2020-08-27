5 идей для компактного рабочего места дома

Дизайнер интерьеров IKEA Дариус Римкус считает, что не стоит сразу планировать капитальный ремонт, ведь в разных уголках дома, которые не остались незамеченными, можно найти место для работы, учебы или хобби.

Результаты опроса общественного мнения показывают, что потребность в работе на дому возросла. Одна из причин - более гибкие условия для удаленной работы и обучения.

Однако только у 8% респондентов дома есть специальное рабочее место, например, кабинет.

Многие вынуждены работать, сидя в постели, на диване, на кухне или в другом неподходящем и неудобном месте. Дизайнер интерьеров уверен - даже в самом маленьком жилище, безусловно, можно найти достаточно места для продуктивной работы - и предлагает пять необычных идей.

1. Свободная стена. Если дома есть свободная стена или неиспользуемая ниша между мебелью, можно легко поставить туда письменный стол. Если для стандартного стола недостаточно места, можно использовать навесную полку с ящиками или подвесной столик. У такого "стола" нет ножек, поэтому пространство на полу экономится. Все, что вам нужно сделать, это выбрать наиболее удобный стул и можно приступать к работе!

ФОТО: Пресс-фото

Дариус Римкус говорит: "Не следует думать, что для хранения вещей необходим шкаф. Вместо этого вы можете использовать, например, коляску. Они очень практичны, потому что занимают очень мало места и при необходимости легко переносятся". Дизайнер рекомендует повесить на стену мелкие предметы, например канцелярские принадлежности, используя комбинации перфорированных досок или стержней, на которые вешаются держатели.

2. Кладовая. Пустая кладовая легко превратится в удобное рабочее место. Выберите узкий стол и стул или табурет с регулируемой высотой, который при необходимости можно задвинуть под стол. Табурет занимает меньше места, чем стул, и когда вы сидите на нем, задействуются мышцы спины и улучшается осанка.

Дариус Римкус советует: "Если вам удастся найти место для письменного стола - отлично! Но если места все же мало, стоит выбрать компактную, многофункциональную мебель, например шкаф с раскладным столиком, который можно складывать по мере необходимости".

3. Площадь под лестницей. Никаких необычных решений здесь не нужно, ведь места для стандартного стола точно хватит. Решите, хотите ли вы традиционный или регулируемый по высоте стол, добавьте стул и несколько полок для ваших вещей - готово!

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер напоминает:

"Если под лестницей не хватает дневного света, это можно решить с помощью бра или даже светильников с зажимами. На настенных полках можно разложить личные вещи и документы - они занимают очень мало места".

4. Шкаф. Если в доме нет места для отдельного рабочего места, может пригодиться раскладной столик. В сложенном виде он не занимает больше места, чем неглубокий шкаф, но в разложенном виде подходит для различных целей. С таким столиком хорошо сочетается компактный складной стул.

ФОТО: Пресс-фото

5. Туалетный столик. Чтобы сэкономить место и не загромождать дом слишком большим количеством мебели, Дариус Римкус рекомендует выбирать многофункциональные решения. Туалетный столик также может быть письменным столом, а письменный стол может выступать в качестве туалетного столика.

Галерея: Пять идей для компактного рабочего места дома