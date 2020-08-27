МВД России назначило доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального

По сведениям ведомства, в ходе проверки уже проведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал политик, изъяты "более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение", проанализированы данные систем видеонаблюдения.

"На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено.

Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)", - говорится в пресс-релизе МВД.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские врачи заявили, что не обнаружили в его организме ядов. В качестве основной причины ухудшения самочувствия медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charité, куда его доставили по просьбе родственников для лечения.

24 августа врачи Charité заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

К ним относится ряд природных и синтетических соединений, в том числе фосфорорганических, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ. Евросоюз потребовал от России открытого и независимого расследования по делу Навального.