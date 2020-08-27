В Минске 30 человек с болгарками ворвались в посольство Ливии

Дипломат рассказал, что его избили. Мужчину пытались вытащить из здания, но охранникам удалось его отбить, отмечает издание.

По данным Tut.by, люди с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. На место сначала прибыли бойцы ОМОНа, однако после распоряжения руководства они покинули здание. Нападавшие требовали от сотрудников посольства покинуть здание, в противном случае они угрожали начать штурм первого этажа.

Они покинули здание примерно в 12:00 по местному времени (совпадает с латвийским).

В результате нападения в здании посольства разбито стекло и выломана дверь.

Tut.by отмечает, что это второе нападение на посольство Ливии в Беларуси за два месяца.

В свою очередь военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц пишет, что происходящее, возможно, связано с фактическим двоевластием в Ливии. Сейчас дипмиссия в Беларуси состоит из дипломатов, представляющих армию фельдмаршала Халифы Хафтара. Нападавшие, соответственно, могут быть сторонниками признанного ООН Правительства национального единства.