В Эстонии большой популярностью пользуются водители из Facebook

Плата натурой

Третий водитель, Мари, призналась, что иногда подвезти просят и такие клиенты, которые предлагают расплатиться сексом. По ее словам, такие предложения делали как мужчины, так и женщины, в итоге сложно оценить, насколько серьезно они это говорят. "Конечно, о подобных соглашениях не может быть и речи, и тогда клиенту нужно указать на его место. Если вы умеете постоять за себя, ничего неприятного не произойдет, но если вы покажете себя тюфяком, то можете попасть в неприятную ситуацию. Известны же случаи, когда избивали и водителя обычного такси", - рассуждает она.

По словам четвертого водителя, Михкеля, он неоднократно ходил за других людей в магазин за покупками и привозил сумки с продуктами к дверям. Особенно большой спрос на эту услугу был во время чрезвычайного положения весной, когда люди хотели избегать появления в многолюдных местах.

"Обычное дело, когда в начале ночи просят привезти из киоска пачку сигарет или из магазина - пиццу. Тогда беру за доставку пять евро и за поход в магазин сверху два-три евро", - признается Михкель.

Алкоголь не привозят

По словам Михкеля, нет сомнений в том, что услугами трезвых водителей из соцсетей время от времени пользуются и несовершеннолетние, и водители не видят в этом большой проблемы - если дети не заказывают алкоголь или сигареты, все в порядке. "Мне позвонили посреди дня, могу ли привезти алкоголь. Когда спросил, почему сам не купит, выяснилось, что ему только 16 лет. Конечно, ответил, чтобы даже не мечтал".

На вопрос, насколько можно быть уверенным, что молодой человек не получит желаемый напиток у другого водителя из группы, Михкель ответил, что уверенным в этом быть нельзя, поскольку люди бывают разные, с разными ценностями. "Те, с кем я общался, заверили, что для них неписаное правило, что несовершеннолетним такой товар не привозят. Довольно часто, если появляется заявка в Facebook, в комментариях знающие уже пишут предупреждение, что интересующийся является несовершеннолетним", - объясняет Михкель.

Все водители, побеседовавшие с Tartu Postimees, сошлись во мнении, что их деятельность не идет вразрез с законом. По их мнению, это просто взаимная договоренность между водителем и пассажиром, которую можно сравнить с ситуацией, когда подвозят человека, голосовавшего на обочине дороги. То, что пассажир также платит деньги за то, чтобы добраться до желаемого места назначения, по мнению участников группы, является добровольным мотивирующим бонусом. Особо важным они считают обстоятельство, что деятельность группы помогает уменьшить количество людей, которые водят машину в нетрезвом виде.

Скрытое предпринимательство

По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулуса, департамент осведомлен о продаже в соцсетях товаров и услуг частными лицами и над этим осуществляется более тщательный надзор, чем раньше.

"То, что описывается в статье поставщиками услуг извоза, относится к активному и непрерывному предоставлению услуг, и если люди не платят налоги с полученного дохода, то это скрытое предпринимательство. Такое поведение неприемлемо с точки зрения Налогово-таможенного департамента", - сказал Паулус.

"В такой ситуации мы просим частных лиц внести исправления в свои декларации физического лица или, при необходимости, назначаем сумму налога, подлежащую уплате. Помимо суммы налога, лицо также должно уплатить налоговые ставки, и налоговик имеет право наказать налогоплательщика штрафом в размере до 300 штрафных единиц, то есть до 1200 евро", - пояснил он.

Паулус добавил, что частное лицо должно принять во внимание, что Налогово-таможенный департамент может задним числом в течение трех лет запросить исправление декларации или вынести решение по уплате налога. Например, сумма подлежащего уплате налога за 2020 год, может быть определена до 30 апреля 2024 года.