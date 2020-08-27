Пт, 28.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

В аэропорту Риги был задержан "денежный мул" из России

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Раскрыта очередная схема отмывания денег, в результате которой Латвия стала транзитной страной для организованной преступности, передает TV3.

В этом конкретном случае так называемый "денежный мул", гражданин России, пытался провезти через территорию Латвии почти полмиллиона евро. Подобным образом через нашу страну ежегодно вывозятся незаконно полученные сотни миллионов евро.

Информацию о данной персоне латвийские правоохранительные органы получили в прошлом году. На прошлой неделе гражданин России был задержан в аэропорту Риги при попытке доставить часть отмытых денег в Великобританию.

Остальные деньги хранятся в сейфе в Банке Латвии. В настоящее время все счета гражданина России арестованы.

Видео: Сюжет на латышском языке 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back