В аэропорту Риги был задержан "денежный мул" из России

Раскрыта очередная схема отмывания денег, в результате которой Латвия стала транзитной страной для организованной преступности, передает TV3.
В этом конкретном случае так называемый "денежный мул", гражданин России, пытался провезти через территорию Латвии почти полмиллиона евро. Подобным образом через нашу страну ежегодно вывозятся незаконно полученные сотни миллионов евро.
Информацию о данной персоне латвийские правоохранительные органы получили в прошлом году. На прошлой неделе гражданин России был задержан в аэропорту Риги при попытке доставить часть отмытых денег в Великобританию.
Остальные деньги хранятся в сейфе в Банке Латвии. В настоящее время все счета гражданина России арестованы.
Видео: Сюжет на латышском языке
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