За сутки выявлено девять новых случаев Covid-19

Согласно данным SPKC, четверо заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, четыре человека вернулись из-за границы (Италия, Ирландия, Украина и Молдова). Источник инфицирования одного человека уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 246 867 тестов на Covid-19, выявлено 1375 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки не было госпитализировано ни одного человека с Covid-19.

В больницах находятся четыре инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 204 пациента.