Сб, 29.08.2020
Лукашенко считает, что настоящая политика – это именно тот тип политики, которую он практикует. В конце концов, это человек, у которого когда-то были амбиции стать Царем всея Руси. Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

За сутки выявлено девять новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2040 тестов на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, четверо заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, четыре человека вернулись из-за границы (Италия, Ирландия, Украина и Молдова). Источник инфицирования одного человека уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 246 867 тестов на Covid-19, выявлено 1375 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки не было госпитализировано ни одного человека с Covid-19.

В больницах находятся четыре инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 204 пациента.

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