За сутки выявлено девять новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2040 тестов на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, четверо заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, четыре человека вернулись из-за границы (Италия, Ирландия, Украина и Молдова). Источник инфицирования одного человека уточняется.
С начала пандемии в Латвии сделано 246 867 тестов на Covid-19, выявлено 1375 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.
За прошедшие сутки не было госпитализировано ни одного человека с Covid-19.
В больницах находятся четыре инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.
Всего из стационаров выписаны 204 пациента.
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