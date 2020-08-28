Мастер-классы, угощения и секреты производства: кондитерская фабрика приглашает на экскурсии

За полтора часа, проведенных на вентспилсской фабрике, оснащенной новейшим оборудованием, экскурсанты узнают, как проходит процесс производства шоколада от боба до плитки; изучат, из каких ингредиентов состоит качественный шоколад и продегустируют различные его сорта; примут участие в мастер-классе от ведущих технологов фабрики и смогут создать свой неповторимый шоколадный десерт.

Знакомство с производством начнется с демонстрации основных компонентов шоколада: гости фабрики увидят, как шоколадные бобы перетираются в какао, и каким образом из тертого какао получают какао-масло. Затем экскурсия продолжится в производственных цехах. Экскурсанты смогут узнать, как работает новейшее оборудование, а также убедятся, насколько важна для производства шоколада чистота.

Каждая емкость в цеху для хранения ингредиентов оснащена специальными фильтрами, чтобы даже мельчайшие частицы сахара и какао-порошка не попадали в воздух.

После помещений для хранения ингредиентов экскурсанты увидят особую станцию, на которой сахар, молоко, какао-порошок и какао-масло смешиваются в заданных пропорциях, чтобы через несколько часов превратиться в шоколад. Об этих и других секретах современного производства самого популярного в мире лакомства можно будет подробно узнать во время экскурсии Pobeda Confectionery.

"Мы абсолютные фанаты своего дела и с радостью поделимся всеми тонкостями шоколадного производства, которое, не смотря высокие технологии и современные тенденции, сохранило уникальность и даже где-то волшебство, - рассказывает совладелец и генеральный директор кондитерской фабрики Pobeda Confectionery Андрей Муравьев. - На вентспилсском заводе мы установили самую современную в мире производственную линию для выпуска шоколада, позволяющую работать на высочайшем уровне и с соблюдением всех стандартов качества и безопасности. Мы рады делиться своим опытом и знаниями с нашими покупателями, потому что мы уважаем их и считаем, что они заслуживают от производителя открытости".

Экскурсии на фабрику Pobeda Confectionery в Вентспилсе будут проходить с сентября по предварительной записи.

Галерея: Экскурсии на фабрике Pobeda Confectionery