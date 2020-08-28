"Надо [меня] убивать, потому что я их видел". Бизнесмен рассказал о своем похищении в Юрмале

Как прозвучало ранее, в 2019 году преступники пригласили предпринимателя Владимира Горецкого на переговоры в латвийский город-курорт, пообещав предоставить возможность инвестировать в Юрмалу. После прибытия преступники брызнули в лицо жертве из газового баллончика, разбили лицо, отобрали мобильный телефон и планшет, а также вынудили его перечислить определенную сумму на указанный ими счет. После этого преступники исчезли.

В интервью "Медузе" Владимир честно признался, что не собрал подробной информации о том, кто его пригласил на эту встречу. В целом, по его словам, для них это нормальная практика - доверять людям:

"Знаете, у нас компания такая открытая, и мы сами такие открытые, что мы вообще в этом плане как одуванчики немножко.

Бдительность, наверное, усыпилась как-то. (...) Когда я эту историю рассказывал полицейским, они мне не верили. Говорили: "Ты чего, дурак? Ты поехал в дом, ты поехал один?". То есть, когда начинаешь это все перечислять, начинаешь понимать - ну да, ты, наверное, повелся, как идиот. Но я привык к такому: ты ищешь инвестиции, встречаешься с разными людьми, и это нормально. (...) Но, знаете, ты умный задним умом".

Бизнесмен отметил, что в первый день похищения вел себя очень дерзко. Как думает он сам, это было из-за состояния аффекта:

"Я довольно интеллигентный человек, а тут я такой: так, мне надо в туалет, отведи меня быстро".

Владимир рассказал, что похитители относились к нему нормально.

"Салат будешь?" - "Да". Приносят салат. Салат с майонезом. Я говорю: "Ребята, я салат с майонезом не ем". Они реально поехали и купили мне с креветками салат на масле. Смешная, короче, история. Как можно понять, нормально ко мне относились. Надо в туалет? Иди. Я пару раз душ принимал", - отметил предприниматель.

Он рассказал, что ему было страшно, так как он не знал, выживет ли он или нет.

"Последний день самый страшный был, когда мне сказали: "Все. Мы тебя сегодня отпускаем, купим тебе билеты, и ты улетишь домой".

А в моей логике это вообще неправильно - надо [меня] убивать, потому что я их видел", - поделился Владимир.

Горецкий также рассказал, что его семье высылали сообщения с его телефона, поэтому они ничего не заподозрили.

"Потом уже постфактум мне говорили, что когда они моей маме писали [от моего лица], там были фразы, которыми я никогда не говорю. Но по факту никто вообще не заподозрил ничего. Я просто задержался на переговорах", - объяснил бизнесмен.