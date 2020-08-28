"Надо [меня] убивать, потому что я их видел". Бизнесмен рассказал о своем похищении в Юрмале

В среду, 26 августа, стало известно, что российская полиция недавно в московском аэропорту "Внуково" задержала мужчину, подозреваемого в произошедшем в прошлом году в Юрмале нападении на совладельца предприятия "Додо Пицца". Владимир Горецкий в интервью для "Медузы" подробно рассказал о том, как пережил похищение.
Как прозвучало ранее, в 2019 году преступники пригласили предпринимателя Владимира Горецкого на переговоры в латвийский город-курорт, пообещав предоставить возможность инвестировать в Юрмалу. После прибытия преступники брызнули в лицо жертве из газового баллончика, разбили лицо, отобрали мобильный телефон и планшет, а также вынудили его перечислить определенную сумму на указанный ими счет. После этого преступники исчезли.
В интервью "Медузе" Владимир честно признался, что не собрал подробной информации о том, кто его пригласил на эту встречу. В целом, по его словам, для них это нормальная практика - доверять людям:
"Знаете, у нас компания такая открытая, и мы сами такие открытые, что мы вообще в этом плане как одуванчики немножко.
Бдительность, наверное, усыпилась как-то. (...) Когда я эту историю рассказывал полицейским, они мне не верили. Говорили: "Ты чего, дурак? Ты поехал в дом, ты поехал один?". То есть, когда начинаешь это все перечислять, начинаешь понимать - ну да, ты, наверное, повелся, как идиот. Но я привык к такому: ты ищешь инвестиции, встречаешься с разными людьми, и это нормально. (...) Но, знаете, ты умный задним умом".
Бизнесмен отметил, что в первый день похищения вел себя очень дерзко. Как думает он сам, это было из-за состояния аффекта:
"Я довольно интеллигентный человек, а тут я такой: так, мне надо в туалет, отведи меня быстро".
Владимир рассказал, что похитители относились к нему нормально.
"Салат будешь?" - "Да". Приносят салат. Салат с майонезом. Я говорю: "Ребята, я салат с майонезом не ем". Они реально поехали и купили мне с креветками салат на масле. Смешная, короче, история. Как можно понять, нормально ко мне относились. Надо в туалет? Иди. Я пару раз душ принимал", - отметил предприниматель.
Он рассказал, что ему было страшно, так как он не знал, выживет ли он или нет.
"Последний день самый страшный был, когда мне сказали: "Все. Мы тебя сегодня отпускаем, купим тебе билеты, и ты улетишь домой".
А в моей логике это вообще неправильно - надо [меня] убивать, потому что я их видел", - поделился Владимир.
Горецкий также рассказал, что его семье высылали сообщения с его телефона, поэтому они ничего не заподозрили.
"Потом уже постфактум мне говорили, что когда они моей маме писали [от моего лица], там были фразы, которыми я никогда не говорю. Но по факту никто вообще не заподозрил ничего. Я просто задержался на переговорах", - объяснил бизнесмен.
Предприниматель также рассказал о крупных денежных переводах на счет похитителей. За пять дней со счета партнера вывели 3,6 миллиона рублей (около 40 000 евро). По просьбе Горецкого доверенные лица также передали курьеру в Москве еще 900 тысяч рублей наличными (около 10 000 евро). Похитили и всю технику, которая была с собой. С учетом похищенной техники материальный ущерб составил 4,9 миллиона рублей (около 55 000 евро).
Владимир отметил, что "Тинькофф Банк" заблокировал его карту, так как он отказался разговаривать по видеосвязи. Поэтому деньги с этого счета он больше не мог перевести.
"Но действительно я был удивлен, когда я с мешком на голове сижу связанный, и мне служба безопасности [банка] говорит: "Покажите, что вокруг вас". Я сказал: "Слушайте, да здесь темно". И [сотрудник службы безопасности] стал меня убеждать: "Да нет, все равно, давайте выйдем на связь, включите". Я говорю: "Я не могу". Он говорит: "Тогда мы заблокируем вашу карту". И все, заблокировали карту. И это, конечно, очень круто", - поделился бизнесмен.
В то же время "Сбербанк" продолжал крупные денежные переводы:
"Сбербанк: миллион - пожалуйста. И по миллиону они [похитители] выводили. Просто назовите кодовое слово, и все".
Горецкий также поделился, почему, на его взгляд, преступники не убили его, а еще похвалил правоохранительные органы Латвии.
"Знаете, это же другой тип преступников, я думаю. Зачем убивать? Какой смысл? Очень сложные международные отношения между полицией [России и Латвии], видимо, они эти нюансы знали. Это хорошо, что мы дожали эту тему, и наша полиция, и рижская полиция нормально и круто сработали. Если бы нам так не повезло, то и дело бы развалилось, потому что все это очень сложно. Мы же очень быстро вернулись в Ригу, очень быстро написали заявление, и они очень быстро по камерам нашли этих ребят", - отметил предприниматель.
Ранее подробно историю похищения Горецкого рассказал основатель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников.
Видео: Интервью Федора Овчинникова
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