"Пять дней держали в заложниках на вилле в Юрмале". Российский бизнесмен рассказал о похищении партнера

Речь идет о Владимире Горецком, который сообщил, что год назад его похитили и пять дней держали в заложниках в Латвии.

Более подробно историю похищения Горецкого рассказал основатель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников. Он пояснил, что Горецкий не раз привлекал инвестиции на развитие бизнеса. И однажды к нему обратился мужчина по имени Олег, который представился племянником инвестора, заинтересованного в том, чтобы развивать проект в Польше. Они встретились в Москве, а позже Горецкого пригласили в Латвию на встречу с самим инвестором.

В аэропорту Риги его встретил Олег и предложил поехать на встречу на виллу инвестора в Юрмалу.

Но как только он перешагнул порог дома, ему брызнули в лицо из газового баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза. Под угрозой расправы Горецкий отдал пароли от всей техники и аккаунтов, после чего бандиты стали опустошать его личные и корпоративные счета. Процесс растянулся на несколько дней из-за лимитов, установленных банками. Все это время Горецкого заставляли подтверждать транзакции, поддерживать связь с коллегами и семьей и даже участвовать в рабочем совещании.

За пять дней с его счетов, по словам Овчинникова, вывели 3,6 миллиона рублей (около 40 000 евро). По просьбе Горецкого доверенные лица также передали курьеру в Москве еще 900 тысяч рублей наличными (около 10 000 евро). Похитили и всю технику, которая была с собой. С учетом похищенной техники материальный ущерб составил 4,9 миллиона рублей (около 55 000 евро).

Также бизнесмена заставили подписать долговые обязательства и около десяти чистых листов, а потом еще и оставить свои отпечатки пальцев на неком пистолете. Ему пригрозили, что пистолет с отпечатками "всплывет где нужно", если он обратится в полицию.

В итоге бандиты оставили его дома одного и сказали выждать несколько часов, после чего уходить. Перед домом его ждало такси в аэропорт. Преступники купили Горецкому билет домой, а после его возвращения продолжали требовать погасить долг, намекая на последствия для него и его семьи.

"Мы провели свое собственное расследование - в том числе с помощью специалистов из компании, которая занимается вопросами кибербезопасности. Вы даже не представляете, сколько человек оставляет цифровых следов - благодаря телефонам, мессенджерам и соцсетям. Даже если это преступник, который старается замести эти следы. В итоге нам удалось идентифицировать практически всех исполнителей, их связи, перемещения", - рассказал Овчинников.

На прошлой неделе в Москве задержали первого подозреваемого. Ему предъявили обвинение в разбое. 20 августа Кузьминский районный суд заключил его под стражу.

"Работая над делом, мы узнали о другой жертве этой же банды. Схема та же: предложение инвестиций, предварительное знакомство в Москве, приглашение на встречу с главным инвестором - только в этом случае не в Латвию, а в Таиланд. Ну а дальше - похищение, угрозы, вывод денег", - добавил Овчинников.