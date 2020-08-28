Все сравнивают с Джоли новую девушку Брэда Питта - модель Николь Потуральски. Что о ней известно?

Девушку зовут Николь Потуральски, однако в модной индустрии она известна под именем Нико Мэри. Стоит сразу отметить, что пока в англоязычных СМИ утверждают, что модели 27 лет, немецкие журналисты твердят, что ей 30.

Девушка является успешной моделью, чьи интересы представляют сразу три знаменитых модельных агентства: А Management, Official Models и NEXT Models.

В качестве модели Николь появлялась на обложках журналов Elle, Cosmopolitan и других. Она также является любимицей британского дизайнера Вивьен Вествуд.

У девушки польское происхождение, но родилась она в немецком городе Бергкамен. Николь живет на два города - Лос-Анджелес и Берлин. Daily Mail пишет, что модель знает пять языков. Какие именно - не уточняется.

У Потуральски есть сын по имени Эмиль. Она редко показывает мальчика в соцсетях.

Как сообщают немецкие СМИ, Николь состояла в длительных отношениях с влиятельным берлинским бизнесменом Роландом Мари, владельцем ресторана F. W. Borchardt, расположенного в модном берлинском районе Митте. Именно он является отцом мальчика.

Пока остается неизвестным, когда и по какой причине пара распалась.

У новой возлюбленной Питта активная гражданская позиция: она выступает против торговли оружием, поддерживает движение Black Lives Matter и освещает проблемы сексуальной эксплуатации детей и подростков. Помимо этого, Николь основала благотворительную организацию, которая помогает акулам.