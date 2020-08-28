Сб, 29.08.2020
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Светлана Тихановская
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  • Все сравнивают с Джоли новую девушку Брэда Питта - модель Николь Потуральски. Что о ней известно?

Все сравнивают с Джоли новую девушку Брэда Питта - модель Николь Потуральски. Что о ней известно?

ФОТО: instagram.com/nico.potur/

Издание Page Six сообщило, что Брэд Питт теперь не одинок! Но кто же эта новая возлюбленная? Рассказываем! 

Девушку зовут Николь Потуральски, однако в модной индустрии она известна под именем Нико Мэри. Стоит сразу отметить, что пока в англоязычных СМИ утверждают, что модели 27 лет, немецкие журналисты твердят, что ей 30. 

Девушка является успешной моделью, чьи интересы представляют сразу три знаменитых модельных агентства: А Management, Official Models и NEXT Models.

В качестве модели Николь появлялась на обложках журналов Elle, Cosmopolitan и других. Она также является любимицей британского дизайнера Вивьен Вествуд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boiling...

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У девушки польское происхождение, но родилась она в немецком городе Бергкамен. Николь живет на два города - Лос-Анджелес и Берлин. Daily Mail пишет, что модель знает пять языков. Какие именно - не уточняется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday back to work

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У Потуральски есть сын по имени Эмиль. Она редко показывает мальчика в соцсетях.

Как сообщают немецкие СМИ, Николь состояла в длительных отношениях с влиятельным берлинским бизнесменом Роландом Мари, владельцем ресторана F. W. Borchardt, расположенного в модном берлинском районе Митте. Именно он является отцом мальчика. 

Пока остается неизвестным, когда и по какой причине пара распалась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Needed the beach so much #daytrip 🌼

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У новой возлюбленной Питта активная гражданская позиция: она выступает против торговли оружием, поддерживает движение Black Lives Matter и освещает проблемы сексуальной эксплуатации детей и подростков. Помимо этого, Николь основала благотворительную организацию, которая помогает акулам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning weekend! My ultimate mood 🤍🤍

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