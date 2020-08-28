Невероятная жестокость - хозяин оставил подстреленную собаку в канаве. Нужна помощь!

В понедельник, 24 августа, ​​в приют позвонили и сообщили, что в канаве нашли собаку, рассказала руководитель приюта Ķepu ķepā Гундега Бидере.

Когда собаку привезли в приют, оказалось, что она уже старая и к тому же находится в ужасном состоянии - животное тяжело ранено, на ранах было много мух и личинок.

ФОТО: Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ķepu ķepā"

"Стандартная ситуация - считываю чип. Отправляю данные ветеринару - собака зарегистрирована. Позвонили хозяину - он даже не знал, что она пропала", - поделилась Гундега.

После короткого разговора с хозяином она поняла, что придется ей самой вести животное к врачу. Рентген показал, что собака была подстрелена, в ее теле нашли несколько следов выстрелов.

ФОТО: Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ķepu ķepā"

Руководитель приюта отметила, что операция пока невозможна, так как собака очень ослаблена - ее вес 6,5 кг.

"Несмотря на съеденную блохами шкуру, проблемы с глазами и червей, которые вылезают из ран, она не сдается. Ест со шприца, даже пытается встать.

У меня нет слов, что я чувствую по отношению к хозяину и стрелявшему. Это трусы, подлые существа, которые недостойны называться людьми", - эмоционально признает женщина.

ФОТО: Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ķepu ķepā"

Ветеринары сейчас делают все, чтобы животное выжило. Приют Ķepu ķepā борется вместе с собакой, однако приют не в состоянии сделать это в одиночку, поэтому он просит поддержки у неравнодушных людей.

"Для тебя это чашка кофе, для них - возможность жить.

Не оставайся равнодушным, не оставайся в стороне. У них нет никого, кроме нас - тех, чьи сердца на правильной стороне. Спасибо Вам от их имени!", - призывает Ķepu ķepā.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA ĶEPU-ĶEPĀ Ziedojuma konts: LV37HABA0551030617983 Reģistrācijas numurs: 40008176673 BIC/swift kods: HABALV22 Pay Pal: PayPal.Me/kepukepa pay pal: dzab_kepukepa@inbox.lv Ozolnieku novads, Salgales pagasta Rēvici