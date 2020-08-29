В субботу по всей Латвии пройдут дожди, местами - сильные

Местами в Курземе, Земгале и Видземе количество осадков сможет превысить 15 мм.

На западе и центре страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.

Небо будет затянуто облаками. Скорость порывов восточного, юго-восточного ветра усилится до 8-13 м/с, в Колкасрагсе - до 18 м/с. Температура воздуха составит +13..+18 градусов.

Утро в Риге пройдет без осадков, а после обеда ожидается сильный ливень и умеренный восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха составит около +15 градусов.