Жителей призывают сообщать о попытках подкупа избирателей

VDD сегодня продолжает работу в интенсивном режиме, чтобы обеспечить свободные и демократические выборы в Рижскую думу.

VDD напоминает, что за умышленное воспрепятствование свободному выбору избирателей путем насилия, угроз, подкупа или другим противозаконным путем предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовный закон также предусматривает ответственность за умышленный неправильный подсчет голосов и за умышленное нарушение тайны голосования государственным должностным лицом или членом избирательной комиссии.

VDD призывает жителей сообщать о случаях подкупа избирателей или другого влияния на свободный выбор рижан во время выборов, а также о возможных нарушениях в работе избирательных участков, например, неправильном подсчете голосов в пользу какой-либо партии или кандидата в депутаты.

Информацию о возможных нарушениях можно передать VDD, позвонив по круглосуточному телефону 67208964 или написав по адресу dd@vdd.gov.lv.

VDD призывает лиц, ставших свидетелями возможного нарушения, как можно точнее зафиксировать его подробности, если это возможно, сделав фото, видео или аудио запись. VDD гарантирует конфиденциальность источника информации.

За соблюдением запрета на агитацию во время выборов следит Государственная полиция и полиция Рижского самоуправления. Поэтому, если у жителей есть информация о листовках, распространяемых в день выборов, о своевременно не убранной предвыборной рекламе или агитации избирателей на участках, VDD рекомендует обратиться в Госполицию или полицию Рижского самоуправления.

В свою очередь информацией о несоблюдении ограничений на финансирование предвыборной агитации и скрытой предвыборной агитации VDD рекомендует поделиться Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, позвонив по номеру 67356161 или воспользовавшись мобильным приложением Zino KNAB.