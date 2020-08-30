Буров: Быть оппозиционным депутатом, мягко говоря, скучно

Буров сказал, что четыре мандата - это очень мало. Столько же мандатов получат Русский союз Латвии и Новая консервативная партия.

Если сложить "Согласие" и "Честь служить Риге", которые руководили Рижской думой последние 10 лет, выходит, что вместо 32 мандатов (как это было раньше) на двоих партии получили лишь 16.

Вот так могут быть распределены мандаты в Рижской думе:

"Это большая потеря", - сказал Буров, согласившись с тем, что избиратель поставил партиям "жирную двойку".

"Думаю, это плата за ошибки, которые были допущены", - прокомментировал политик.

Напомним, по итогам подсчета голосов на выборах в Рижскую думу на 154 участках из 156 лидирует список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. За этот список проголосовали более 26% избирателей. Далее следует "Согласие", набравшее 16,92% голосов, на третьем месте "Новое Единство" - 15,25%.

У нацобъединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов - 9,62% голосов, у партии "Честь служить Риге" (ЧСР) - 7,71%, у Русского союза Латвии (РСЛ) - 6,53%, у Новой консервативной партии (НКП) - 6,4%.