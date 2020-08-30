Лидер победившего списка Стакис в понедельник пригласит партии на переговоры о создании коалиции

По словам Стакиса, сначала партии должны выдать мандаты на ведение переговоров. Он пока не раскрыл деталей плана, который будет предложен потенциальным партнерам по коалиции.

Стакис подчеркнул, что в коалицию должны войти все партии правительственной коалиции, которые прошли в думу, а прежде лидировавшие в Риге "Согласие" и "Честь служить Риге" должны остаться в оппозиции.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в Рижскую думу победил объединенный список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", за который проголосовали 26,16% избирателей. В Рижскую думу прошли семь политических сил.