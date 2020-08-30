Вс, 30.08.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
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Чекушин: "Это общая вина всех политиков"

Константин Чекушин

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

"Согласие", и работая в оппозиции Рижской думы, сможет выполнять данные избирателям обещания, заявил агентству ЛЕТА лидер этой партии на внеочередных выборах Константин Чекушин.

Он признал, что результаты "Согласия" "могли бы быть лучше", и добавил, что партия должна проанализировать их, а также причины низкой явки. Чекушин не стал комментировать, повлияло ли на итоги выборов решение бывшего мэра Нила Ушакова продолжить работу в Европарламенте или раскол думской коалиции.

"Это общая вина всех политиков. После выборов в Сейм не выполнено так много обещаний", - так прокомментировал он пассивность избирателей, упомянув и СМИ, которые писали о "Согласии" только плохое.

Будущую коалицию в Рижской думе Чекушин оценил как стабильную, не исключив при этом, что и там могут быть конфликты. "Я был готов работать как в оппозиции, так и в коалиции, а сейчас готов работать в оппозиции, отстаивая ценности "Согласия", - заявил Чекушин, пообещав думать о социальной политике, семьях, справедливости и других целях партии.

По его мнению, у "Согласия" сильная команда, в которую входят как опытные политики, так и молодые, и именно команда важнее всего в работе.

Как сообщалось, после внеочередных выборов "Согласие" получит в Рижской думе 12 мандатов.

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