Мари Бонапарт. Как родственница Наполеона и принца Филиппа первой начала изучать женский оргазм

Мари Бонапарт еще не было 20 лет, когда у нее случился роман с женатым мужчиной - одним из помощников отца. Для нее все закончилось скандалом, шантажом и унижением.

Ее отец решил познакомить Мари с человеком, которого он видел в роли будущего зятя - принцем Георгом Греческим и Датским (1869-1957), который был старше нее на 13 лет.

Мари дала согласие, и 12 декабря 1907 года в Афинах состоялась свадьба.

У пары родилось двое детей - принцесса Евгения и принц Пьер, но союз их счастливым не был.

Их брак длился 50 лет, однако Мари быстро поняла, что ее супруг эмоционально привязан к своему дяде, принцу Вальдемару Датскому.

На тот момент она уже решила, что будет заводить любовников, но опасалась, что не сможет получать удовольствие. В конечном счете она нашла отдушину в науке.

Изучение женской сексуальности

Ею двигали жажда познаний и стремление понять механизм женской сексуальности и оргазма.

В 1924 году она опубликовала свою работу "Записки об анатомических причинах фригидности в женщинах" под псевдонимом А.Э. Наржани.

Мари Бонапарт со своим супругом принцем Георгом Getty Images

"Она переживала, что не испытывает оргазма во время секса", - рассказывает специалист в области психоэндокринологии Ким Уоллен из американского Университета Эмори.

"Она была не согласна с бытовавшим тогда мнением, что женщина способна испытать оргазм только через стимуляцию клитора", - говорит Уоллен.

Мари полагала, что если женщина не испытывает оргазма во время полового акта, причиной могут быть особенности ее анатомического строения.

У нее появилась теория: чем ближе клитор женщины расположен ко входу во влагалище, тем выше вероятность, что она испытает оргазм во время секса.

Чтобы проверить свое предположение, она в 1920-х годах измерила это расстояние у 243 женщин в Париже.

Согласно ее публикации, "сбор данных не был систематическим, и, как это ни смешно звучит, происходил, когда женщина приходила на осмотр к врачу", рассказала Уоллен, занимающаяся изучением жизни Бонапарт в соавторстве с Элизабет Ллойд из Университета Индианы.

По их словам, Мари разделила полученные данные на три категории, в зависимости от расстояния между входом во влагалище и клитором.

"У Бонапарт была интересная гипотеза. Она первой предположила, что у женщин бывает разное анатомическое строение, поэтому они испытывают разные ощущения во время секса", - рассказала Ллойд.

"Но в своей теории Мари сделала основной упор именно на женской анатомии, не учитывая такие аспекты, как психологическая зрелость, душевный комфорт, была ли женщина невротична или фригидна", - добавила она.

Учителем Мари стал Зигмунд Фрейд Getty Images

Мари Бонапарт предположила, что если посредством хирургической операции переместить клитор ближе ко входу во влагалище, это позволит женщине испытать оргазм во время секса.