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Мари Бонапарт. Как родственница Наполеона и принца Филиппа первой начала изучать женский оргазм

ФОТО: BBC News

Для некоторых она - пионер в изучении женской сексуальности, для других - лишь состоятельная женщина, общавшаяся с влиятельными людьми.

Мари Бонапарт была принцессой, но больше всего в жизни ее интересовали женский оргазм и психоанализ

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Мари Бонапарт (1882-1962) была внучатой племянницей Наполеона Бонапарта и тетей супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа.

Мари была принцессой, но больше всего в жизни ее интересовали женский оргазм и психоанализ. Она стала студенткой и в какой-то момент даже спасла Зигмунда Фрейда.

Однако прежде всего Бонапарт была свободной женщиной.

Как пишут ее биографы, она была разносторонней личностью, одинаково заметной как в ученых кругах, так и в аристократических. И постоянно пыталась понять, каким образом происходит женский оргазм.

Принцесса

Мари Бонапарт родилась в Париже в богатой и известной семье. Ее родителями были Мари-Феликс Бланк и французский принц Ролан Наполеон Бонапарт, внук Люсьена Бонапарта, брата императора Наполеона Бонапарта.

Ее дед, Франсуа Бланк, был успешным и очень богатым бизнесменом, открывшим казино Монте-Карло в Монако.

Мари Бонапарт родилась в Париже в богатой и известной семье

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Но жизнь Мари Бонапарт была омрачена с первого дня - она едва не погибла при рождении, а ее мать умерла спустя месяц после родов.

В детстве у Мари не было друзей. Поскольку в ее окружении не было детей, она была очень предана своему отцу, который увлекался антропологией и географией. При этом она до смерти боялась его матери - своей бабушки.

С ранних лет проявился ее пытливый ум - Мари интересовалась наукой, литературой, писательским творчеством… а также собственным телом.

Как-то раз одна из ее служанок, Мимау, увидела, что Мари мастурбирует. "Это грех! Это плохо! Если будешь этим заниматься, то умрешь", - сказала она девочке, о чем та написала в своем дневнике спустя много лет, в 1952 году.

"Бонапарт утверждала, что прекратила мастурбировать в возрасте восьми-девяти лет, потому что ее напугали угрозы Мимау о том, что за эротическое удовольствие придется заплатить жизнью", - написала исследователь Нелли Томпсон в своей работе "Теория женской сексуальности Мари Бонапарт: фантазия и биология".

Мари была своенравным ребенком, ей претила идея о подчинении женщин мужчинам. В подростковом возрасте она занялась изучением языков - в основном английского и немецкого, но ее бабушка и отец запретили ей сдавать экзамены, несмотря на ее успехи.

"Они утверждали, что враги Бонапартов, республиканцы, могли саботировать экзамены, чтобы попытаться унизить семью", - сообщает Томпсон, цитируя дневник Мари Бонапарт.

Церемониальные обязанности принцессы не мешали ей заниматься изучением женской сексуальности

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Как пишет Томпсон, Мари тогда воскликнула: "Будь проклято моя имя, мой титул, мое богатство! Особенно будь проклят мой пол! Родись я мальчиком, меня бы ничто не остановило!"

Мари Бонапарт еще не было 20 лет, когда у нее случился роман с женатым мужчиной - одним из помощников отца. Для нее все закончилось скандалом, шантажом и унижением.

Ее отец решил познакомить Мари с человеком, которого он видел в роли будущего зятя - принцем Георгом Греческим и Датским (1869-1957), который был старше нее на 13 лет.

Мари дала согласие, и 12 декабря 1907 года в Афинах состоялась свадьба.

У пары родилось двое детей - принцесса Евгения и принц Пьер, но союз их счастливым не был.

Их брак длился 50 лет, однако Мари быстро поняла, что ее супруг эмоционально привязан к своему дяде, принцу Вальдемару Датскому.

На тот момент она уже решила, что будет заводить любовников, но опасалась, что не сможет получать удовольствие. В конечном счете она нашла отдушину в науке.

Изучение женской сексуальности

Ею двигали жажда познаний и стремление понять механизм женской сексуальности и оргазма.

В 1924 году она опубликовала свою работу "Записки об анатомических причинах фригидности в женщинах" под псевдонимом А.Э. Наржани.

Мари Бонапарт со своим супругом принцем Георгом

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"Она переживала, что не испытывает оргазма во время секса", - рассказывает специалист в области психоэндокринологии Ким Уоллен из американского Университета Эмори.

"Она была не согласна с бытовавшим тогда мнением, что женщина способна испытать оргазм только через стимуляцию клитора", - говорит Уоллен.

Мари полагала, что если женщина не испытывает оргазма во время полового акта, причиной могут быть особенности ее анатомического строения.

У нее появилась теория: чем ближе клитор женщины расположен ко входу во влагалище, тем выше вероятность, что она испытает оргазм во время секса.

Чтобы проверить свое предположение, она в 1920-х годах измерила это расстояние у 243 женщин в Париже.

Согласно ее публикации, "сбор данных не был систематическим, и, как это ни смешно звучит, происходил, когда женщина приходила на осмотр к врачу", рассказала Уоллен, занимающаяся изучением жизни Бонапарт в соавторстве с Элизабет Ллойд из Университета Индианы.

По их словам, Мари разделила полученные данные на три категории, в зависимости от расстояния между входом во влагалище и клитором.

"У Бонапарт была интересная гипотеза. Она первой предположила, что у женщин бывает разное анатомическое строение, поэтому они испытывают разные ощущения во время секса", - рассказала Ллойд.

"Но в своей теории Мари сделала основной упор именно на женской анатомии, не учитывая такие аспекты, как психологическая зрелость, душевный комфорт, была ли женщина невротична или фригидна", - добавила она.

Учителем Мари стал Зигмунд Фрейд

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Мари Бонапарт предположила, что если посредством хирургической операции переместить клитор ближе ко входу во влагалище, это позволит женщине испытать оргазм во время секса.

К сожалению, ее выводы были ошибочными. "Результаты операций были катастрофическими. Некоторые женщины полностью утратили чувствительность в этой зоне. Но Мари Бонапарт была так уверена в своих изысканиях, что решила сама лечь под нож хирурга. Операция не дала результата", - рассказала Уоллен.

Однако это ее не остановило, и Бонапарт сделала себе еще две операции.

"Если перерезать множество нервных окончаний вокруг клитора, чувствительность не усилится. Наоборот, будет обратный эффект", - говорит Ллойд.

"Она считала, что женщина может испытать оргазм во время соития, лишь пройдя операцию", - добавила она.

Дружба с Фрейдом

Неудачи не остановили Мари Бонапарт, и она продолжала искать ответ на вопрос, почему она не получает удовольствия от секса.

В 1925 году она отправилась в Вену для консультации с набиравшим тогда популярность психоаналитиком, о котором только и говорили в парижских медицинских кругах, Зигмундом Фрейдом.

"Во Фрейде она нашла того, кто ей был так нужен - нового "отца", которого можно любить и лелеять", - написала Томпсон в своей работе.

Мари Бонапарт подружилась с Фрейдом

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Мари Бонапарт стала его пациенткой, вскоре они подружились, и по мере того, как росло ее увлечение психоанализом, Фрейд стал ее учителем.

"Она одной из первых во Франции начала изучать психоанализ, особенно преуспев в этом после встречи с Фрейдом", - рассказал в интервью Би-би-си Реми Амуру из Университета Лозанны.

"Фрейду нравилось с ней общаться, потому что она не была ни роковой женщиной, ни ученым. К моменту их первой встречи Фрейду было уже почти 70 лет. А она была интересной, образованной и богатой женщиной, которая с ним спорила", - добавил Амуру.

Мари Бонапарт стала значимой фигурой среди психоаналитиков Парижа и даже принимала пациентов, несмотря на свою занятость в роли принцессы.

Так получилось, что она спасла жизнь Фрейда после того, как фашистская Германия оккупировала Австрию.

Используя свои деньги и влияние, Мари удалось договориться, чтобы Фрейд и его семья смогли покинуть Вену и перебраться в Лондон, где он оставался до конца жизни.

Мари помогла семье Фрейда уехать из Австрии, захваченной нацистами. На фото слева направо - Анна Фрейд, Мари Бонапарт, Зигмунд Фрейд и принц Георг в 1938 году

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"В 82 года я покинул свой дом в Вене после вторжения Германии и переехал в Англию, где, надеюсь, мне удастся провести остаток дней свободным", - сказал он в интервью Би-би-си в 1938 году.

Свободная женщина

Набравшись профессионального опыта, Мари Бонапарт в итоге оспорила свою теорию о женской сексуальности.

"Мари Бонапарт полностью отказалась от своих первоначальных идей, - сказала Уоллен. - В 1950 году вышла ее книга "Женская сексуальность", в которой она опровергла все свои первоначальные предположения. Она заявила, что анатомия не играет никакой роли, а все дело в психологии. К тому моменту ее опыт работы в психоанализе приближался к 25 годам".

Хотя она пересмотрела свои взгляды, Уоллен считает, что, несмотря на это, самая первая работа Бонапарт была выдающейся, а сама она была прогрессивной женщиной.

Набравшись профессионального опыта, Мари Бонапарт в итоге оспорила свою же теорию о женской сексуальности

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Элизабет Ллойд считает Бонапарт удивительной фигурой. "Она входит в число моих героинь, лаже несмотря на то, что она была такой трагической личностью", - сказал она.

В вопросе понимания женской сексуальности она намного обогнала свое время, добавила Ллойд, отметив при этом, что Мари была несчастна из-за своего тела.

Реми Амуру несколько лет занимался составлением каталога работ Мари Бонапарт в Париже. По его словам, она была удивительной женщиной, с широкими связями в литературных, политических и аристократических кругах. По сути, она знала всех известных людей первой половины XX века, говорит он.

Мари Бонапарт в итоге пришла к выводу, что ее взгляд на сексуальность был слишком патриархальным.

"В то же время она была свободно мыслящим человеком, многогранной женщиной, не побоявшейся спорить с Фрейдом", - добавил Амуру.

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