"Прыгнул и так и не всплыл": очевидцы рассказали о ЧП у Островного моста

Прыжок (или падение) с Островного моста чуть не унес жизнь еще одного человека, сообщает Degpunktā.
Некоторые отдыхающие поблизости Островного моста в воскресенье, 30 августа, стали очевидцами ЧП. Зацепившись за поручни моста, на участке между улицей Краста и Закюсалой, свисал человек.
Очевидец засняла видео, сопроводив его комментариями:
"Походу, пока мы идем, этого человека уже нет. Прыгнул и вообщем так и не всплыл нигде. Ужасно. Я думала, его кто-то держит. Казалось, что их там двое. Висел парень, думали селфи делают - прыгнул и не всплыл".
К счастью, очевидцы сообщили о происшествии оперативным службам. Человека, который то ли спрыгнул, то ли упал, обнаружили в холодной воде и доставили на берег. Выяснилось, что это молодая девушка.
Отмечается, что обошлось без серьезных травм. Ответа на вопрос - был ли прыжок попыткой проститься с жизнью или у данного происшествия другие обстоятельства - полиции предстоит выяснить в рамках административного дела.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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