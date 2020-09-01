"Прыгнул и так и не всплыл": очевидцы рассказали о ЧП у Островного моста

Некоторые отдыхающие поблизости Островного моста в воскресенье, 30 августа, стали очевидцами ЧП. Зацепившись за поручни моста, на участке между улицей Краста и Закюсалой, свисал человек.

Очевидец засняла видео, сопроводив его комментариями:

"Походу, пока мы идем, этого человека уже нет. Прыгнул и вообщем так и не всплыл нигде. Ужасно. Я думала, его кто-то держит. Казалось, что их там двое. Висел парень, думали селфи делают - прыгнул и не всплыл".

К счастью, очевидцы сообщили о происшествии оперативным службам. Человека, который то ли спрыгнул, то ли упал, обнаружили в холодной воде и доставили на берег. Выяснилось, что это молодая девушка.

Отмечается, что обошлось без серьезных травм. Ответа на вопрос - был ли прыжок попыткой проститься с жизнью или у данного происшествия другие обстоятельства - полиции предстоит выяснить в рамках административного дела.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке