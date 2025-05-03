Война за Тайвань может разразиться в 2027 году, и США рискуют проиграть, указывает адмирал

"Темп изменения глубины и ширины этих упражнений - это тот нелинейный эффект, который я наблюдал за последний год и который будит меня по ночам или не дает больше заснуть", - сказал он.

Папаро также отметил, что военно-морской флот Китая стал активнее в других частях Тихого океана. В феврале китайские военные корабли провели боевые учения вблизи юго-востока Австралии.

"Они встают с колен… Они шаг за шагом становятся глобальной силой", - предупредил американский адмирал.

Папаро также говорил о предупреждении, которое он получил от своего предшественника на посту Джона Аквилино. Последний посоветовал, что война США и Китая за Тайвань может разразиться именно при Папаро, т.е. в последующие три года.

"Он сказал... это может произойти во время вашей службы", - сказал Папаро.

Разведслужбы США ранее предупреждали, что китайский лидер Си Цзиньпин отдал приказ своей армии готовиться к наступлению на Тайвань до 2027 года. Папаро считает, что это не промежуточная дата, а "дата готовности".