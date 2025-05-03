Война за Тайвань может разразиться в 2027 году, и США рискуют проиграть, указывает адмирал

США способны победить Китай в войне за Тайвань, если она начнется сейчас, но соотношение сил в ближайшем будущем может резко измениться. Так оценивает ситуацию адмирал Сэмюэл Папаро, главнокомандующий вооруженными силами США в Индийско-Тихоокеанском регионе, которого цитирует газета Financial Times.
Папаро подчеркнул, что военные США обладают существенными преимуществами по сравнению с Китаем в области подводных способностей, а также доминантой в космосе. Однако он предупредил, что Китай строит оружейные системы, в том числе военные корабли, гораздо быстрее, чем США.
"Наша траектория... на самом деле каждый элемент силы, который важен, - это плохая траектория", - сказал Папаро.
Китай производит две подлодки в год, тогда как США выпускают только 1,4, сказал он. Ситуация с надводными кораблями еще хуже: Китай ежегодно строит шесть военных кораблей, а США - всего 1,8.
Предшественник Папаро, адмирал в отставке Джон Аквилино, говорил в прошлом году, что Китай реализует стратегию "варки лягушки в котле" - постепенно повышая военную температуру, чтобы возросшая угроза не была замечена, пока не стало слишком поздно.
Папаро также отметил, что китайская армия за год с момента его вступления в должность значительно усилила свою активность. По его словам, Пекин испытывает "весь спектр военных операций" в отношении Тайваня. Диапазон этих попыток - от прямого вторжения на остров до морской блокады.
"Темп изменения глубины и ширины этих упражнений - это тот нелинейный эффект, который я наблюдал за последний год и который будит меня по ночам или не дает больше заснуть", - сказал он.
Папаро также отметил, что военно-морской флот Китая стал активнее в других частях Тихого океана. В феврале китайские военные корабли провели боевые учения вблизи юго-востока Австралии.
"Они встают с колен… Они шаг за шагом становятся глобальной силой", - предупредил американский адмирал.
Папаро также говорил о предупреждении, которое он получил от своего предшественника на посту Джона Аквилино. Последний посоветовал, что война США и Китая за Тайвань может разразиться именно при Папаро, т.е. в последующие три года.
"Он сказал... это может произойти во время вашей службы", - сказал Папаро.
Разведслужбы США ранее предупреждали, что китайский лидер Си Цзиньпин отдал приказ своей армии готовиться к наступлению на Тайвань до 2027 года. Папаро считает, что это не промежуточная дата, а "дата готовности".
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