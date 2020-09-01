Штаб Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе"

Видео: "Мы создаем партию"

У видео две части - в первой звучит обращение самого Виктора Бабарико (по всей видимости, оно было записано еще до его ареста), во второй - обращение лидера его штаба Марии Колесниковой.

По словам Бабарико, главными целями партии станут:

конституционная реформа,

улучшение экономики,

повышение гражданской активности в стране.

В пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции, в президиум которого входит также Мария Колесникова, сообщили, что организация не изменит формат работы из-за создания партии "Вместе", пишет "Интерфакс".

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Напомним, Виктор Бабарико был одним из самых ярких соперников Александра Лукашенко на пост президента Беларуси. В июне его задержали по делу о махинациях в Белгазпромбанке, а Центральный избирательный комитет отказался допустить его к выборам.

В июле штаб Бабарико, также как и штаб еще одного недопущенного кандидата Валерия Цепкало, объединились со штабом Светланы Тихановской. После выборов несогласная с официальными результатами Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции.