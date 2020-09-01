Штаб Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе"

Штаб бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико намерен создать политическую партию "Вместе". Об этом говорится в видеообращении, размещенном в социальных сетях штаба.
Видео: "Мы создаем партию"
У видео две части - в первой звучит обращение самого Виктора Бабарико (по всей видимости, оно было записано еще до его ареста), во второй - обращение лидера его штаба Марии Колесниковой.
По словам Бабарико, главными целями партии станут:
- конституционная реформа,
- улучшение экономики,
- повышение гражданской активности в стране.
В пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции, в президиум которого входит также Мария Колесникова, сообщили, что организация не изменит формат работы из-за создания партии "Вместе", пишет "Интерфакс".
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Напомним, Виктор Бабарико был одним из самых ярких соперников Александра Лукашенко на пост президента Беларуси. В июне его задержали по делу о махинациях в Белгазпромбанке, а Центральный избирательный комитет отказался допустить его к выборам.
В июле штаб Бабарико, также как и штаб еще одного недопущенного кандидата Валерия Цепкало, объединились со штабом Светланы Тихановской. После выборов несогласная с официальными результатами Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции.
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