Вт, 1.09.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
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Штаб Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе"

Мария Колесникова (в центре)

ФОТО: AP/Scanpix

Штаб бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико намерен создать политическую партию "Вместе". Об этом говорится в видеообращении, размещенном в социальных сетях штаба.

Видео: "Мы создаем партию"

У видео две части - в первой звучит обращение самого Виктора Бабарико (по всей видимости, оно было записано еще до его ареста), во второй - обращение лидера его штаба Марии Колесниковой.

По словам Бабарико, главными целями партии станут:

  • конституционная реформа,
  • улучшение экономики,
  • повышение гражданской активности в стране.

В пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции, в президиум которого входит также Мария Колесникова, сообщили, что организация не изменит формат работы из-за создания партии "Вместе", пишет "Интерфакс".

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Напомним, Виктор Бабарико был одним из самых ярких соперников Александра Лукашенко на пост президента Беларуси. В июне его задержали по делу о махинациях в Белгазпромбанке, а Центральный избирательный комитет отказался допустить его к выборам. 

В июле штаб Бабарико, также как и штаб еще одного недопущенного кандидата Валерия Цепкало, объединились со штабом Светланы Тихановской. После выборов несогласная с официальными результатами Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции.

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