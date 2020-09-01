Плявниеки: в ДТП пострадал редкий спорткар дорогой комплектации

Авария произошла днем в понедельник, 31 августа, на перекрестке улиц Улброкас и Академика Мстислава Келдыша - автомобиль Porsche Pamamera особой комплектации въехал в бок автомобиля марки BMW.

ФОТО: Кадр из видео

Вероятно, причиной стал дождь и скользкая дорога - похоже, водитель BMW не рассчитал путь торможения и возможность заноса, предположили в сюжете Degpunktā.

Водитель BMW аварию комментировать не стал. Однако, на место аварии прибыл один из авторов проекта специальной комплектации Porsche Panamera. Он рассказал, что водитель BMW, выворачивая на улицу Келдиша, не соблюдал скоростной режим и не учел погодные условия - в результате машину буквально вынесло прямо на Porsche Panamera, следовавшую прямо.

Представитель спорткара также добавил, что за рулем был сильный спортсмен, он изо всех сил держал руль, поэтому сильно ранил палец - его зашивают. Касательно самой машины - все не так страшно, пострадало лишь "железо", что по оценкам эксперта, исправимо.

Обстоятельства аварии, в которой есть пострадавшие, теперь предстоит выяснить полиции.

Скорее всего, авария вызовет повышенный интерес и со стороны страховщиков, ведь пострадавший спортивный автомобиль - возможно, один из самых дорогих Porsche Panamera в Европе.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке