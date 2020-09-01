В Akropole открылся первый в странах Балтии магазин чешского бренда KARA

"Мы с нетерпением ждали открытия магазина бренда KARA в Akropole и гордимся тем, что первый в Балтии магазин этого бренда будет находиться именно здесь. Akropole, как самый современный торгово-развлекательный центр в Латвии, продолжает расти, расширяя как круг арендаторов, так и возможности развлечений и досуга, а также заботясь о разнообразии предложений, доступных для наших посетителей", - говорит Зане Кактиня, руководитель Akropole.

ФОТО: Пресс-фото

Бренд KARA характеризуется качеством во всех аспектах - за более чем 80 лет работы компания внедрила практику добросовестной обработки и использования кожи, а в изготовлении одежды используются высококачественные кожаные материалы, которые обеспечивают долговременную защиту одежды и аксессуаров от воды и ветра на несколько лет, даже десятилетия.

Представители бренда отмечают, что очень заботятся о том, как себя чувствуют покупатели, поэтому высоко ценят традиции, а кожаная одежда и аксессуары KARA созданы по так называемой концепции "медленной моды" - покупать качественную одежду гораздо реже и носить ее на протяжении многих лет.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы гордимся тем, что магазин KARA теперь открыт и в Балтии - это первое торговое место за пределами страны происхождения бренда. Наша традиция дизайна одежды давняя и придерживается планки высокого качества, что позволило бренду завоевать доверие клиентов и стать символом качества в Чешской Республике и Словакии. Мы вышли на рынок Балтии с высококачественными базовыми предметами гардероба - от кожаных байкерских курток до удобных меховых зимних пальто для женщин и мужчин. Мы делаем упор на тщательно выполненную работу, качественные материалы и интересный крой одежды, а бренд KARA основан на добросовестных методах обработки кожи, многовековых, проверенных традициях и долговечной, отлично сработанной продукции, доступной каждому", - указывает Юстина Бутерлевичене, бренд-менеджер в странах Балтии.



Галерея: В Akropole открылся первый в странах Балтии магазин чешского бренда KARA