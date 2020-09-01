Netflix открыл бесплатный доступ к десяти фильмам и сериалам

Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким фильмам и сериалам из своей библиотеки. Об этом пишет Esquire.
Теперь жители почти 200 стран, где работает стриминговый сервис, смогут без оформления подписки посмотреть фильмы "Загадочное убийство", "Птичий короб", "Два Папы" и первые части сериалов "Очень странные дела", "Элита", "Когда они нас увидят", "Наша планета", "Грейс и Фрэнки", "Босс-молокосос: Снова в деле" и шоу "Любовь слева".
После просмотра зрителям предлагают оформить подписку.
На сайте Netflix указано, что воспользоваться свободным доступом к этой коллекции кино и шоу можно только через интернет-браузер и в Android-приложениях. Регистрация на сайте Netflix для этого не нужно.
"Мы изучаем различные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых подписчиков и подарить им отличные впечатления от Netflix", - сказали представители платформы.
Это не первая подробная акция от Netflix.
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