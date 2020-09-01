Netflix открыл бесплатный доступ к десяти фильмам и сериалам

Теперь жители почти 200 стран, где работает стриминговый сервис, смогут без оформления подписки посмотреть фильмы "Загадочное убийство", "Птичий короб", "Два Папы" и первые части сериалов "Очень странные дела", "Элита", "Когда они нас увидят", "Наша планета", "Грейс и Фрэнки", "Босс-молокосос: Снова в деле" и шоу "Любовь слева".