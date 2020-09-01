McDonald’s наконец прокомментировал миф о вечно не портящихся бургерах

McDonald’s сделал сообщение после того, как на платформе TikTok большое количество просмотров набрало видео, где бургер из данного ресторана якобы даже спустя 20 лет не испортился.

На домашней странице компании этот миф полностью отрицается. В McDonald’s подчеркнули, что они не используют в своих продуктах консерванты или другие компоненты. Главные добавки - соль и перец, потому бургеры из McDonald’s портятся, как и все другие продукты.

По правде говоря, чтобы бургеры McDonald’s испортились, необходимы особые условия - в первую очередь, влажность. Без существенного объема влаги либо в самой еде, либо в окружающей ее среде, бактерии и плесень не могут появиться, из-за чего разложение будет почти невозможным.

"С приготовленной дома едой при обезвоживании может случиться то же самое. Приглядитесь: бургеры, которые вы видите, вероятно, высохли, лишились влаги и ни в коем случае не остались "такими же, как в день покупки",

- сказали в McDonald’s.

В самой компании не стали уточнять, почему именно сейчас решились прокомментировать старый миф о "вечных бургерах".

Однако совсем недавно в TikTok большую популярность обрел клип, где женщина открывает коробку с едой из McDonald’s, где бургер выглядит также как и в момент покупки. В описании ролика задан вопрос: "Что произойдет с бургером из McDonald’s, если его на 20 лет оставить в упаковке?"

Видео собрало более 500 000 отметок "нравится", а также более 12 000 комментариев.

Bloomberg отмечает, что дизайн упаковки бургера, что можно видеть на видео, был актуален для компании в 1996 году.